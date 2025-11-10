〈財經週報-投資觀點〉市場錯價與效率失衡的時代 主動管理重拾話語權

美國家戶單位持有直投股做為投資理財部位比例已接近歷史新高

■Duncan Lamont（鄧肯．拉蒙特）

在美股指數屢創新高、資訊透明、交易活絡的背景下，許多投資人不禁質疑：在這樣資訊透明、交易活絡的環境裡，主動式管理還有勝出的空間嗎？尤其面對市值型ETF的強勢崛起，主動管理是否已成過去式？

事實上，最新研究與市場數據都指出，無論是美股或台股，主動式基金在資金集中、估值偏離基本面的環境中，反而展現出更高的靈活性與韌性。

資金集中度高 主動管理空間浮現

美國大型股市場雖然被視為高度有效率，但各類型ETF與散戶的資金持續湧入，導致前十大市值公司在S&P 500中的權重屢創新高。這種「資金驅動」的現象，讓部分股票價格偏離基本面，反而為主動式投資策略創造選股與避險的空間。

主動型基金經理人不受指數成分限制，能根據市場變化快速調整持股、避開過熱標的，轉向被市場忽略但基本面穩健的企業，在市場失衡時提供調整與選擇的彈性。當某些權值股因資金追捧而估值飆升，主動型基金可以選擇減碼，轉向中型股或新興題材，避開泡沫風險。

在市場波動加劇或資金集中度提高的時期，主動型投資策略的表現往往優於指數。這是因為主動經理人能靈活調整持股、避開高估值風險，並在錯價中尋找機會。

發生了什麼變化：新型態ETF的出現改變了資金流向

近年來改變的是，不追蹤大盤指數的新形態ETF投資人數量激增，包含在台灣金融市場備受矚目的主動式ETF數量激增。光是在美國，主被動混和式ETF的數量就已是傳統被動式ETF的六倍多，而且從2018年初到2024年7月底，流入這類策略的資金比傳統大盤指數型ETF高出50%。

市場參與者行為改變 股市效率不再穩定

新型態ETF的誕生，加上疫情期間美股市場散戶崛起、高頻交易、量化模型等因素，改變了市場的價格形成機制。這些結構性變化讓市場效率變得不穩定，也重新引發對個股選擇的重視，讓主動式投資策略的研究與判斷能力因此更具價值。面對快速變動的全球環境，主動型經理人能結合產業洞察與風險評估，在新興領域中搶得先機。

因此，投資人該重新思考資產配置，主動式策略不應被一概否定。在某些市場環境中，主動管理不僅能提升報酬，也能強化風險控管。投資人應根據市場特性與自身需求，靈活配置主動與被動資產。適度納入主動型策略，尤其在市場波動加劇或估值分歧擴大的時期，有助於提升投資組合的韌性與報酬潛力。

主動管理既是價值發掘者，也是波動緩衝者

主動管理不過時，既是超額報酬的引擎，也是資產配置的穩定器。在資訊爆炸、資金流動快速的時代，主動式管理共同基金或是ETF，價值不在於「全天候打敗市場」，而是「在市場失衡時提供調整與選擇的空間」。透過深度研究與靈活配置，主動式管理能在資金錯配、估值偏離的環境中發掘機會，創造超額報酬，同時強化投資組合的抗震能力。

當然不可否認，ETF以其流動性、透明度和成本效益，對傳統共同基金形成巨大的挑戰，不過隨著不少資產管理公司也開始加入發展ETF策略的行列，資產管理公司的競爭環境也進入新的紀元。對於重視資產穩健與長期報酬的投資人而言，無論選擇共同基金或是ETF，主動式策略始終是資產配置中不可或缺的一環。

（作者為施羅德策略研究部主管）

