〈財經週報-投資趨勢〉Fed降息 市場樂觀 AI泡沫進入榮景期

■陳泓睿

Fed在Q2、Q3的遲疑與延宕，換來勞動市場明顯冷卻的結果後，終於在9月及10月降息因應，而整個投資市場從Q3便開始憧憬Fed降息不遠，股市被AI產業類股帶領見回不回一路向上，已初現過度樂觀之兆，股市已正式展開AI泡沫榮景期的行情。

美就業市場冷卻中 12月可能降息

雖然剛過去的10月份FOMC會後記者會上，Fed主席鮑爾表示即使因聯邦政府關門而無法提供整體就業數據，但各州政府仍持續提供部分就業資料，Fed認為從這些數據看不出就業市場有快速冷卻的現象，因此12月是否降息仍在未定之天，可是根據美國聯邦政府關門前的統計數據來看，失業超過27週的人口在今年6~8月連續上升，且上升的速度沒有放緩，配上今年以來官方非農就業人口及ADP小非農數字同步下滑，顯見美國就業市場是在冷卻的，只是冷卻的速度沒有到暴跌/經濟衰退的程度，就這一點來講Fed在12月份應該還是要降息才對。

只是全球股市自4月9日起漲便一路往上，特別是Q3 Fed釋出即將降息的訊息後，美股在AI相關類股帶領下好像已經只會漲不會跌，也因此市場上常用且比較中性的S&P500席勒調整後本益比10月29日收盤時已經來到39倍這個絕對不便宜的水準，這代表美股AI泡沫這場大戲在4月份的急跌後已正式進入下半場。

投資人應把握最後機會 AI泡沫末升段行情

展望來年，AI科技股繼續領漲的大戲還會持續，若美股都不休息繼續往上急漲，當席勒調整後本益比超過40時投資人該開始逐步減碼，反之若是近日市場因過度樂觀而漲多回檔，投資人應該把握最後加碼的機會，享受後面AI泡沫末升段的大行情。（作者為永豐金證券資深策略分析師）

