〈財經週報-國際展望〉科技巨頭財報開獎 CSP業者加大資本支出力道

S&P 500 各產業2025、2026年獲利成長預估

■歐陽渭棠

美股在十月中下旬迎來超級財報週，科技巨頭輪番上陣，美系雲端服務供應商（CSP）大廠持續加大資本支出力道，目前市場預估四大CSP大廠2026年合計資本支出金額將超過4000億美元，年增率高達25%至30%。美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前對於AI行情並非泡沫而是有獲利支持的言論，也加強了市場對於AI熱潮的信心，Big AI（大型AI龍頭）仍是火熱趨勢題材。

大型AI龍頭 仍是火熱趨勢題材

美國CSP大廠相繼公佈今年第三季財報，其中共通點都是持續加大資本支出力道，顯示雲端服務需求仍強勁、科技業依然保持熱絡氛圍。事實上，除了科技龍頭獲利超乎預期、明年資本支出無不挑戰新高紀錄外，目前有逾6成的美國S&P 500成分股已公布今年第三季財報。其中，獲利優於預期比例達85%，遠高於長期平均。

請繼續往下閱讀...

根據FactSet十月底的數據，預期S&P 500於2025年全年獲利成長率為11.2%，2026年則上看14%，四月以來的美股熱絡行情具有基本面背書。而資訊科技產業無疑仍是關注焦點，美國半導體相關產品進口需求仍維持高速成長，預示未來科技公司獲利前景良好，加上近期科技類股利多消息頻傳，長線多方優勢明顯，明年成長獲利預估逾22%。

Fed中性略偏鷹 預防性降息步伐有望持續

此外，上月29日美國FOMC決議調降聯邦基準利率1碼，與市場預期相符，但主席鮑爾表示因政府關門、缺乏總體經濟數據下提高了政策不確定性，Fed於缺乏明確數據下，不認為12月降息為必然之決定，被市場視為立場中性略偏鷹。儘管Fed降息速度可能因經濟數據不足而放緩，但有鑑於當前政策利率距離中性利率仍有降息空間，Fed預防性降息步伐有望持續。

本次聯準會仍維持「風險管理式降息」論調，意即本次降息是在經濟仍維持穩健的支撐下進行，而一般來說，在經濟持穩的情境下降息，多半有利於風險性資產表現，且美國預期將於12月初開始停止縮表，股市有望持續注入活水，支撐目前偏高的股票評價位階。

展望後市，美國聯邦政府是否會如市場預期於11月中旬重啟是關注焦點，12月是否再降息也與之有關。不過，在政策尚處不明朗階段下，產業基本面有撐的AI沒有懸念仍是當前資金流向首選、相關類股依舊保持較高的獲利能見度並吸引資金青睞。

（作者為凱基投信投資長）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法