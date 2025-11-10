〈財經週報-看盤焦點〉明年展望樂觀搭配作夢行情 有望迎來另一波行情

國際市場雜音干擾，台股震盪走低，失守月線。（法新社）

■周敬烈

美中貿易關係有緩和跡象，投資人關注最高法院有關川普關稅政策聽證會，同時市場審視人工智慧鉅額資本支出回報前景，大型科技股回檔壓抑市場氛圍，一些強勁經濟數據也減弱市場對於聯準會（Fed）12月降息的預期，投資市場對於AI股票評價面攀高的擔憂升高，美股拉回修正也影響國際股市投資情緒。

雜音干擾 台股失守月線

受此影響，7日台股震盪走低，主要是受國際市場雜音干擾，權值股大多承壓，終場下跌248.04點，收在27651.41點，失守月線，成交量4,867.27億元。

請繼續往下閱讀...

時序跨入第四季中場，市場焦點仍聚焦在美中貿易、聯準會利率政策、AI、雲端相關主題、財報表現、資本支出與產業展望；近期市場持續消化聯準會鷹派訊息、美中貿易進展，以及「七巨頭」最新財報表現參差等多重因素。

就國際情勢上，美國總統川普與中國領導人習近平近日達成協議，延長關稅休戰、放寬出口限制、降低部分貿易壁壘，緩和市場擔憂。協議內容包括中國維持製造競爭力，美國則受益於稀土解除封鎖、恢復黃豆出口。

美中兩國領導人久違會面，成為國際政經焦點。展望後市，會面之後接下來美中貿易進展、聯準會利率決策方向、重要科技股財報表現、資本支出與產業展望等諸多因素，仍將持續牽動市場走勢。

AI續看好 台灣供應鏈是最大受惠者

10月創高後指數進入震盪期，月季線多頭架構不變，後續市場焦點將回到AI相關如AI伺服器供應鏈財報表現。就需求狀況，未來企業導入AI應用將有增無減，AI模型業者須掌控算力基礎設施才能支應未來指數性成長需求，故仍看好AI投資的持續性，能高度配合晶片廠商開發需求的台灣零組件供應鏈將是最大受惠者，具競爭力的公司基本面需求無虞。

回到產業面，整體而言展望仍顯樂觀。首先，AI GPU、ASIC與高階AP對於先進製程與先進封裝產能需求仍殷切，相關產業展望持續上修；其次，AI GPU/ASIC在2026年量產案件遽增，各廠為趕上市時程帶動前段測試需求，需求持續增溫。

再者，北美CSP持續上修25年Capex且預期26年將持續增加，帶動第四季電子零組件報價淡季不淡；第三季PC仍見提前備貨需求，第四季減幅度擴大至雙位數；高階手機銷售轉佳，但中低階手機銷售仍疲軟，整體手機出貨變化不大。

受惠AI需求以及美元走勢，第三季財報季有望迎來上修潮；其中，各家企業將開始編列明年預算目標，高成長目標配合年底作夢行情可望帶動股價上漲；其次，AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，亦有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻步等漲價。

AI相關主題 仍是近期台股要角

展望後市，AI相關主題、資本支出及產業展望，仍是擔綱近期台股要角。有鑑於AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，加上壓力帶動測試與測試介面需求持股仍以AI供應鏈為核心，搭配第三季財報與明年展望以及作夢行情，有望震盪整理後迎來另一波上漲。（作者為安聯台灣科技基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法