〈財經週報-台股熱點〉全面缺貨漲價 記憶體模組廠好到明年

記憶體模組廠前三季營收與EPS

記者洪友芳／專題報導

受惠記憶體價格上漲，記憶體模組廠第三季紛繳出獲利佳績，股價也相繼創新高，第四季將續成長；各家業者紛感嘆，AI帶動這次記憶體全面缺貨與漲價，可說是有史以來首見，考驗各家追貨能耐，只能先支援主要客戶，業界預期明年DRAM與NAND Flash的市場缺口恐將延續一整年。

記憶體模組宜鼎（5289）第三季稅後每股盈餘6.87元，季增2.4倍、年增2.3倍，創單季獲利新高，前三季累計稅後每股盈餘達12.46元，超過去年全年的12.2元；宇瞻（8271）第三季稅後每股盈餘1.71元，季增67.65%、年增5.1倍，創單季獲利新高，前三季累計稅後每股盈餘達3.45元，超越去年全年的2.18元；創見（2451）第三季稅後淨利15.1億元，季增2.59倍，每股盈餘3.52元，前三季累計每股盈餘為5.37元，接近去年全年的5.39元。

創見董事長束崇萬表示，國際記憶體大廠紛將產能移往生產高獲利的AI相關記憶體，帶動DRAM、NAND Flash缺貨，這次大缺貨帶動價格高漲的嚴重情況，是他從業30多年以來首見，即使創見跟三星、Sandisk長期具穩固供應關係，還是追貨追得很辛苦，像10月NAND Flash供應商就未給貨，DRAM供應量也少，且開始明顯缺貨的NAND Flash，11月合約價大漲5成，DDR4、DDR5也預期在AI排擠產能情況下，將持續缺貨漲價。

威剛今年營收將創新高

威剛（3260）10月銷貨採惜售策略，但受惠價格上漲，營收仍以44.63億元創同期新高，累計今年前10月營收達416.35億元，已超越去年全年的400.37億元，今年營收將創新高。

董事長陳立白表示，AWS、Azure及Google等雲端服務供應商（CSP）三巨頭紛加碼調升資本支出，擴大雲端基礎建設布局。目前記憶體原廠庫存已降至相當低水位，沒有增加新產能，還喊出2026年產能都已售罄。現階段不只DRAM、NAND Flash價格漲幅強勁，甚至連HDD價格都聯袂起漲，這完全是前所未見局面。他預期明年DRAM與NAND Flash的市場缺口恐將延續一整年。

