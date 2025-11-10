〈財經週報-台股熱點〉AI訂單湧現 法人進駐矽智財族群

矽智財族群前三季營收與EPS

記者卓怡君／專題報導

ASIC（特殊應用晶片）暨矽智財族群受惠AI（人工智慧）與先進製程等高階應用訂單湧現，世芯-KY（3661）、創意（3443）、智原（3035）、力旺（3529）、M31（6643）、巨有（8227）明年營運有望迎來一波高成長，法人買盤上週開始進駐矽智財相關個股，看好後市表現。

世芯董事長沈翔霖表示，大客戶新款3奈米AI加速器晶片將在明年第二季進入量產，看好明年第二季起營收將大幅成長，公司營運進入另一波高成長階段。展望第四季，因目前可以顯著貢獻營收的專案數量仍然有限，第四季整體營收持續相對疲弱，ADAS（先進駕駛輔助系統）相關專案預計第四季末開始出貨，2奈米專案也將在第四季開始認列NRE（委託設計）營收。隨著先進製程專案陸續開花結果，為長期營運帶來成長動能，未來將持續深化高階AI與車用市場布局。

智原打入北美客戶

智原今年全年營收可望締造歷史新高，智原總經理王國雍宣布公司已順利斬獲4奈米AI ASIC新案，2.5D及3D先進封裝也成功打入北美客戶，公司持續深化先進製程及先進封裝兩大引擎並取得突破性進展，顯示區域性市場多元化策略取得成效。

另晶圓代工策略方面，在先進製程上採取多「源」代工策略，並與四大國際晶圓代工夥伴建立策略合作關係，目前已完整掌握各合作伙伴之製程設計套件，並正式啟用設計平台承接客戶專案。

M31總經理張原熏指出，公司正處於技術轉型與組織調整的關鍵階段，先進製程導入挑戰加劇，短期獲利表現受到影響，期待自第四季起逐步走出谷底，重申今年全年美元營收仍可望較去年成長逾20%，明年也將有20%以上的年成長。

巨有表示，公司積極布局及承接客戶端的高階製程委託設計專案數持續增加，以及未來高階新製程量產（MP）需求，預期皆將成為公司營運動能持續成長的主要驅動力。

