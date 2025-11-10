〈財經週報-租屋市場〉限制租金漲幅、租期 內政部修法盼改善租屋黑市

房產業者認為，「租賃住宅市場發展及管理條例」修正草案，能大幅改善租屋黑市，但相對削減房東出租意願。（資料照）

為保障租屋族權益、健全租屋市場，內政部提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修正草案，修法重點包括「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」等3項保障租屋族權益。房產業者認為，三項重點的確能大幅改善租屋黑市，但相對削減房東出租意願。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政策美意當然是希望保護租客權益，但有時房東也會擔心遇到問題租客，包括可能周邊鄰居投訴，租客的繳費習慣等，租屋市場也在摸索真正政策上路後，到底要怎樣適應跟因應。

內政部地政司指出，「租賃條例」修法重點包括「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」，同時增訂「租霸下車條款」。房產業者指出，若該草案三讀通過，又能有效讓新建待售住宅進入租屋市場，預期台灣的租屋市場不論透明度或是租客保障，又往前邁一大步。

租賃條例修法方向 恐衝擊租屋供給

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，這次「租賃條例」修法，最受市場討論的就是保障租期、限制租金調幅，前者無論是3年、續租的規範，或是自用收回一年內不得在出租，都會降低租屋市場房源流通；後者限制續約租金漲幅不得超過當月主計總處公布的房租指數年增率，則扭曲市場價格機制，也消彌房東修繕等資本支出意願，甚至讓房東使出收回自用的手段，副作用則是短期會降低房源，一年後透過重新復盤拉高新租金起點，全面抬升租屋成本。

黃舒衛指出，「租賃條例」一開始確實用政策獎勵誘因刺激市場透明化、法制化，讓租賃市場逐漸成熟、租賃服務漸成規模，加上社宅數量逐漸增加，現行「租賃條例」確有檢討必要，但「租賃條例2.0」若按目前釋出方向修法，恐怕新法上路第一天也會是租賃市場成為房東市場的第一天，建議有關單位審慎思考。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，若只是要解決租屋黑市，租金和其他所得分離課稅，以及國稅局強力稽查，搭配租金實價登錄，即有機會實現；雖然租金管制方案也能達到市場透明化目標，但副作用較強。不過，任何改革都有代價，目前癥結在於政府是否已充分掌握改革帶來的利弊，能否傳達給國人理解並得到共識，未來上路後才不致於掀起負面聲浪。

