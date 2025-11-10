〈財經週報-租屋市場〉婚育宅僧多粥少 租期屆滿終要面對居住現實

婚育宅符合條件

記者徐義平／專題報導

行政院將社宅的2成設定為「婚育宅」，但婚育宅僧多粥少，租期屆滿終要面對居住現實。（資料照）

行政院將社宅的2成設定為「婚育宅」，但今年全台中央社宅釋出婚育宅僅1,022戶，明年預估1,050戶，即便到2028年總數可達1.1萬戶，若以去年全台一年結婚對數超過12萬對來看，今、明年婚育宅連滿足1年結婚對數的1%都不到，即便2028年可達1.1萬宅，仍呈現「僧多粥少」的情形。

房產業者指出，即便婚育宅對於育兒家庭租期最長可達12年，一旦租期屆滿，終究還是要面對現實社會的居住負擔，不是被迫接受更高的房租，就是要在高房價的現實下咬牙買房。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然從統計數字來看，婚育宅供給量無法支應每年結婚家庭數量，恐無法真正達到具體成效，但真正有資格申請社宅，同時有主動意願、有客觀機會申請婚育宅的家庭，其實相對有限。而且，政策甫上路，未來仍有很大的修正空間，對偏好購置房產的族群來說其實兩不違背，尤其未來科技、人口、住宅供需變化大，如何安頓、培養社會未來的發展力，才是國安問題。

根據內政部不動產資訊平台數據，今年第一季全國房價所得比約10.24倍，六都中，以台北市15.85倍最高，新北市13.49倍、桃園市8.96倍、台中市12.27倍、台南市9.71倍、高雄市9.92倍；若與12年前相較，房價所得比加重幅度相當驚人，全國大增5.54倍，六都中以北市加重9.71倍最多，新北市增加6.89倍、桃園市增3.22倍、台中市增7.47倍、台南市增3.85倍、及高雄市則增4.15倍。

房產業：居住政策應多元 租售並行

房產業者認為，居住政策方面，除提供租金較市價便宜的社宅外，對於想要買房且負擔得起的民眾，其實也應該提出相對應政策，尤其房價所得比如此沉重，需要更多元的住宅政策讓民眾滿足居住需求。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，全球先進國家普遍無法解決高房價問題，更難在短期內大幅提升薪資所得，因此最終走向「租、購補貼並行」路線。不僅如此，連部分社宅也從「只租不售」邁向「租售並行」，像是英國「可負擔住宅」就分為出租與出售等兩種類型，可以滿足不同族群的安居需求。

他表示，社宅當初設置目的是希望幫助有需要的年輕人，用比市價便宜的租金提供給經濟能力相對有限的民眾，因此建議入住社宅的家庭，還是要趁那段時間想辦法多存點錢，若社宅數量始終供不應求，甚至沒有中籤，還有能力在外租屋或購屋。

