〈財經週報-租屋市場〉政策宅解少子危機 租屋市場結構再洗牌

記者徐義平／專題報導

高房價衝擊導致買不起房，連房租也節節高漲，在居住負擔不斷加重的情況下，不但造成不婚情形日益嚴重，甚至出現結了婚也不願生小孩的普遍社會現象，導致少子化加劇，甚至演變成國安議題。

為支持婚育家庭，行政院日前祭出三項「穩居」政策，第一箭是中央社宅的2成比率優先提供給婚育家庭，包括新婚2年內、以及育有0至6歲幼兒的家庭，預計3年將提供1.1萬戶「婚育宅」。

房產業者指出，目前社宅租期一般為3年加3年，也就是最長6年，但婚育宅除優先將2成中央社宅提供給婚育家庭外，針對育有6歲以下的育兒家庭，再加碼租期最長可達12年，也就是子女小學畢業前都可以住在房租較市價便宜的社宅。

社宅20%作婚育宅 育兒家庭最長租期12年

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政策鼓勵生育，在協助生育家庭降低居住成本負擔方面其實相當努力，而育兒家庭租期最長12年，也可趁居住在社宅的時間多存點錢，當做日後子女養育或者購屋基金。

不過，婚育宅數量畢竟有限，須搭配其它政策補助方式，滿足其它需求家庭。因此，穩居政策第二箭是針對婚育家庭的租金補貼加碼，其中登記結婚2年內的新婚家庭加碼補助50%，也就是可以獲得1.5倍的租金補貼，且每多生1胎再加碼補助0.5倍，而包租代管政策則每年每戶補助兒童安全住宅修繕費用6千元，到2032年粗估48萬戶家庭受惠。

婚育家庭租金補貼加碼50% 有感降低負擔

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，中壯年的育兒族群現況是「上有老、下有小」，尤其經濟壓力最沉重的一群人，社宅保留相當比率給婚育家庭，以及增加租金補貼額度，的確能夠有感降低其經濟負擔。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，「住宅法」上路後，合宜住宅中10%只租不售、租期10年的數量，優先提供安置弱勢族群，算是台灣住宅政策的里程碑，而當前社宅的擴大辦理，甚至推出婚育宅政策，不但要解決住宅問題，更是要解決住宅問題衍生的社會問題，包括租賃市場長久以來高房租、低釋出、低度管理的課題。

雖然房市、社會對於補貼措施往往以意識形態的價值觀批判，認為資源再分配牴觸資本主義進步的原則，也長期弱化弱勢翻身的動能，甚至可能形成個案性扭曲社會福利的狀況，但面對城市、人口生產力衰退的核心競爭力議題，與各個先進國家相比，目前的婚育宅的各項配套應是勢在必行。

