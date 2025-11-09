馬斯克擬自建巨型晶圓廠 黃仁勳：極難達到台積電水準

特斯拉執行長馬斯克六日表示，為了取得足夠的AI晶片，特斯拉考慮打造一座「巨型晶圓廠」。輝達執行長黃仁勳打臉表示，晶片製造並非一朝一夕就可實現的專業技術，而要達到台積電水準更是「極度困難」。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克六日表示，為了取得足夠的AI晶片，特斯拉或許必須打造一座「巨型晶圓廠」，並與英特爾合作生產。對此，輝達執行長黃仁勳回應說，晶片製造並非一朝一夕就可實現的專業技術，而要達到台積電水準更是「極度困難」。

晶片製造技術「非一蹴可幾」

路透報導，特斯拉正設計其第五代AI晶片，以驅動其無人駕駛汽車的雄心。馬斯克六日在特斯拉股東大會上公布可能的製造計畫。

特斯拉目前使用其第四代晶片，馬斯克之前披露AI5晶片，並重申特斯拉也與台積電、三星合作。他四日在X發文說，二〇二六年將生產少量的AI5晶片，量產只有到二〇二七年才有可能，效能提升一倍的AI6將使用相同的晶圓廠生產，二〇二八年中有望量產。

馬斯克六日說，「即使以我們的供應商最佳晶片生產狀況推算，這仍不夠。所以我認為或許我們必須有一座特斯拉超大型晶圓廠（terafab）」。他補充，一開始可能每月量產十萬片晶圓。

《Wccftech》報導，黃仁勳對於馬斯克的看法回應說，晶片製造並非一蹴可幾的技術，即使有多年經驗的英特爾也面臨瓶頸。馬斯克考量台積電、三星，以及可能英特爾的產能不足以供應特斯拉所需的客製化晶片，因此興起自己來做的念頭，但單單打造一座超大型晶圓廠，就可能耗費特斯拉極為龐大的經費。

該報導說，台積電是輝達AI業務不可或缺的一部分，台積電驅動輝達的「AI革命」，並且是其獨家半導體供應商。不僅如此，台積電與所有涉及運算的重量級公司也有業務往來，顯示與台積電競爭絕非易事。

