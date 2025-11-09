半導體專利申請》台積電連10年穩坐專利王

經濟部智慧財產局公布今年第三季專利申請統計，台積電以二八三件的發明專利再度登頂，連續十年穩坐本國申請人冠軍寶座，展現研發實力持續領先。（路透檔案照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部智慧財產局公布今年第三季專利申請統計，台積電以二八三件的發明專利再度登頂，連續十年穩坐本國申請人冠軍寶座，展現研發實力持續領先；外國申請方面，由美國應用材料以三〇二件、連二年蟬聯榜首，與日本信越化學同創單季申請新高，顯示半導體設備與材料大廠持續深耕台灣。

外商應材、信越化學 同創單季申請新高

根據統計，在本國發明專利申請當中，前十大企業依序為台積電二八三件、友達光電九十一件、南亞科八十七件、英業達八十二件、台達電七十八件、鴻海七十六件、聯發科七十件、瑞昱六十九件、聯電五十二件以及群創光電四十四件。智慧局指出，台積電自二〇一五年第三季起已連續十年蟬聯第一，顯示其長期投入研發與專利布局的成果。

外國發明專利申請人方面，美國應用材料以三〇二件奪冠，其後依序為日本東京威力二一七件、南韓三星電子一九七件、美國高通一五五件、南韓韓領一五二件、日本鎧俠一三〇件、日本信越化學一〇六件、日本日東電工九十一件、日本富士軟片八十八件及日本力森諾科六十四件。

智慧局提到，半導體設備與材料領域的領導企業都積極在台申請專利，反映其對我國市場的重視，與深耕布局的企圖心。

進一步分析外國人發明專利申請前五大國家，日本以三一五〇件居首，美國一八五二件次之，中國有九五二件、南韓有八二六件、德國有二一九件。智慧局指出，日本、美國及中國的申請量均成長，特別是美國連二年維持正成長，顯示台灣在全球科技供應鏈中的地位日益關鍵，吸引更多國際企業前來布局專利，鞏固技術與市場優勢。

