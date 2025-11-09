台積電運動會》魏哲家「小禮物」 台積人普發2.5萬元大紅包

台積電昨舉行運動會，董事長魏哲家豪氣宣布今年要發給員工一個「小禮物」，也就是特別獎金加碼到2.5萬元，涵蓋國內外員工，引起全場歡呼尖叫。（記者劉信德攝）

豪砸18.75億

〔記者洪友芳／新竹報導〕全球晶圓代工龍頭台積電昨舉行運動會。董事長魏哲家信心十足向員工宣告，不只今年營收與獲利創新高，「每一年都會創新高」！他特別感謝同仁努力及家屬支持，並豪氣宣布今年仍要發給基層員工一個「小禮物」，也就是特別獎金加碼到二．五萬元，涵蓋國內外員工，引起全場歡呼尖叫；台積電目前國內外基層員工達七．五萬人，「小禮物」總計十八．七五億元。

宣示台積營收、獲利將年年創高

魏哲家一開場就引起全場員工歡呼，他幽默表示，大家的歡呼，「我知道意思」。他指出，台積電今年營收與獲利可望創歷史新高，但不只今年，未來每一年都會創新高，這都是同仁們努力的結果，他感謝同仁家屬的支持與關懷。

依循往年慣例，魏哲家宣布為各位準備「小禮物」。他笑說：「我知道大家想聽的，『今年不是一樣的數字』，且世界各地同仁都有一樣的待遇，從去年的二萬元加碼到二．五萬元。」

根據台積電內部估計，這次特別獎金發放涵蓋國內外員工達七．五萬人，總計十八．七五億元；凡今年五月三十一日前到職的員工，職級六十至六十四、二十至二十六、三十一至三十三（含副理）的台灣員工，每人可拿到二．五萬元的特別獎金。

台積電創辦人張忠謀昨並未出席，魏哲家解釋，創辦人張忠謀因身體不舒服，臨時缺席運動會，他率領員工一起高喊「董事長我愛您、Sophie（張淑芬）我愛您」；他相信兩人會透過電視轉播看到大家的關心，會更好一些。

