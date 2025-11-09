台積電運動會》台積電是世界驕傲 黃仁勳︰台灣半導體中心地位屹立不搖

2025年台積電運動會昨在新竹登場，美國亞歷桑納廠員工也組隊來台參加，展現台積人的活力與士氣。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕輝達執行長黃仁勳專程來台參加台積電運動會。台積電董事長魏哲家介紹他的身價已從去年的「三兆男」增至「五兆男」；黃仁勳也再次強調，「沒有台積電，就沒有今天的輝達」，「台積電是台灣的驕傲、也是世界的驕傲，而台灣扮演著全球半導體中心的角色」。魏哲家被問及這次與黃仁勳聊些什麼？魏哲家回說「他想要更多晶片」，那到底要多少？魏笑說「這是機密」。

2025年台積電運動會昨在新竹登場，日本熊本廠員工也組隊來台參加，展現台積人的活力與士氣。（路透）

黃專程參加台積運動會

2025年台積電運動會昨在新竹縣立體育場登場，台灣各廠區組隊參加，展現台積人的活力與士氣。（記者劉信德攝）

魏哲家：他來要更多晶片

輝達執行長黃仁勳（前排左2）專程來台參加台積電運動會，台積電董事長魏哲家（前排左1）以「5兆男」來介紹他，黃致詞時以台語誇讚台積電「尚讚」。（記者劉信德攝）

黃仁勳致詞時以中英文夾雜台語感性談到，三十年前，台積電與NVIDIA（輝達）都只是小公司，沒有今天這麼大、這麼強。他特別以台語誇讚台積電「尚讚」，又以英文說「You are the pride of Taiwan,and the pride of the world（你是台灣的驕傲，也是世界的驕傲）」；沒有台積電，就沒有今天的NVIDIA；「You build NVIDIA，你們大家幫我蓋NVIDIA，我謝謝你們」。

Blackwell需求超旺

黃仁勳：感謝幫我蓋輝達

業界日前傳出台積電明年將調漲先進製程價格。黃仁勳回應說，「我們談的是強勁的需求」；他說輝達Blackwell的需求非常旺盛，此平台包括GPU（圖形處理器）、也包括CPU（中央處理器）、網路晶片、交換器等，Blackwell涉及很多晶片；台積電正在加緊生產，他已看到新產品Rubin在生產線上，「台積電為我們全力以赴」，感謝他們的辛勤付出。

黃仁勳強調，AI（人工智慧）將會影響每個國家、每家公司以及每個人，AI是這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術，全球應重視並積極投入發展，台灣作為全球半導體製造中心的角色仍然非常地重要。

科技巨頭搶進ASIC晶片 黃仁勳：輝達架構應用更廣

面對Google推進TPU的技術、雲端巨頭Amazon等業者也投入開發特殊ASIC。黃仁勳認為，雙方各有區隔，輝達的GPU包括科學、量子、生物學、物理學及大量的數據，可以做很多事情，輝達的架構更具滲透性，可滲透到每個雲端、每個資料中心。

對於記憶體供應鏈市況，黃仁勳表示，記憶體的業務成長很快，輝達有三家非常好的記憶體供應商，包括SK海力士、三星及美光，他感謝他們持續擴充產能，支持輝達產品的強勁需求。

