降規也不行 川普禁輝達B30A晶片銷中

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國科技媒體《The Information》引述三名知情人士報導，白宮已通知其他聯邦機關，不會允許輝達最新人工智慧（AI）晶片Blackwell降規版「B30A」出售中國。

報導說，輝達已將該晶片樣品提供一些中國客戶。B30A晶片可用來訓練大型語言模型（LLM），許多中國企業亟需該能力。

《The Information》引述兩名輝達員工報導，輝達正調整B30A的設計，希望美國政府重新考慮其禁止中國取得輝達AI晶片的立場。

不僅承受美國政府的管制壓力，輝達也面臨中國的監管阻力。路透之前披露，北京最近發布指引，要求所有取得國家資金的新資料中心計畫僅能使用國產晶片；中國所有的資料中心都接受某種形式的國家資金補助。

依據該指引，完工率低於三十％的資料中心，必須清除所有已裝置的外國晶片，或取消相關採購計畫，而完工進度高於三十％的資料中心則逐案審查。

八名共和黨參議員六日致函美國總統川普，讚揚他繼續禁止中國取得輝達最先進AI晶片的決定。在川普與中國國家主席習近平上週在南韓會面前夕，華府鷹派人士擔心川普將允許輝達對中國出售Blackwell晶片。兩黨議員皆疾呼，不能讓中國取得該款晶片。

參議員卡頓、班克斯、海格提、羅傑斯等致函川普說，「正如你曾說的，美國是開啟AI競賽的國家，而禁止輝達出售中國Blackwell晶片的決定，將有助於確保美國贏得這場競賽」。

