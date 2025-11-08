T17、T18土地下週解約 蔣萬安︰盼輝達設立台北分公司

台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

〔記者孫唯容、王孟倫、王捷／綜合報導〕輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T18土地，北市府目前正與新壽協商完成合意解約。市長蔣萬安昨出席活動時說，希望下週完成解約，站在北市立場也確實希望輝達選擇設立台北分公司；台新新光金控總經理林維俊昨也說，與北市府的後續溝通都很順利，最快下週有明確結果。

蔣萬安表示，與新壽完成合意解約程序，仍需要會計師經過審查，新壽也需要召開臨時會，所以這個程序他們（指新壽）希望在下週都可以完成。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安並表示，站在台北市的立場，當然希望輝達可選擇設立在台北的分公司，不管對於整體產業還是稅收，都能全面帶動提升，希望輝達能夠審慎評估，他說，「輝達目前也正在研議當中」。

台新新光金控總經理林維俊也說，台新新光一直都希望輝達留在北市，也一直朝這方向努力，從來沒有想從台北市市民、中華民國納稅人這邊拿到任何一毛錢，希望能一步一步走得很順利。

黃仁勳：盼在台北蓋「漂亮建築」

輝達執行長黃仁勳昨再度搭專機飛抵台灣，針對輝達海外總部先前的紛擾，黃仁勳僅說：「台北已聚集許多員工，辦公室空間不足，需要更大的場地。」他希望相關土地問題能順利解決，以便在台北興建一棟「漂亮的建築」，他也承諾很快就會再來台灣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法