直奔南科激勵台積電 黃仁勳︰AI不會重演網路泡沫

輝達執行長黃仁勳（左）再度來台，昨飛抵台南後立刻驅車直奔台積電南科三奈米廠參訪。。（記者王捷攝）

〔記者王捷、劉婉君、卓怡君／綜合報導〕AI（人工智慧）教父輝達執行長黃仁勳今年四度來台，專機昨下午飛抵台南機場，直奔台積電南科三奈米廠。黃仁勳說，由於生意很好，他特別來激勵台積電朋友，對他們說「加油加油」；他強調，有別於網路泡沫時，很多網站與相關建設處於閒置狀態，現在AI的GPU（圖形處理器）晶片和雲端完全被使用，「這不是泡沫」，輝達要全力抓緊機會。

黃仁勳說，在台南待五個小時後，會先到台北，八日參加台積電運動會，參加完就要回家。他說，這次沒時間逛夜市，最近已在外旅行三週，必須回家，非常想念他的小狗，預計在台只停留一天半。

AI算力需求達到歷史新高

黃仁勳強調，這波AI浪潮與先前網路泡沫時代不同，當年許多地底光纖閒置，而如今雲端中的每張GPU都在運作，人工智慧應用從語言模型、影像生成到自駕演算法等，皆展現出高度運算密集特性，算力需求達到歷史新高，輝達正全力擴充產能應對。

他回應有關在美國建大型晶片廠的動向時指出，先進晶片製造「不是只蓋一棟廠房」，而是一項結合工程、科學與藝術的艱難技術，台積電所能達成的是全球最困難的技術之一，他此次來台主要是親自感謝台積電在製程與產能上所付出的努力。

暫無對中出貨計畫

至於中國禁用美國AI晶片，黃仁勳表示，期待中國政策改變，希望未來可以順利將AI晶片賣給中國客戶。目前未與美中官方就晶片出口展開討論，也暫無對中出貨計畫。他說，現在中國有很好的AI技術，全球有六十％的AI工程師都在中國，中國AI技術進步非常快，美國要快點趕上。

