對美出口年跌25％ 中國10月出口打回原形

中國海關總署七日公布數據，中國十月對美出口年跌二十五％，從九月的年減二十三％跌幅加劇，也是連續七個月兩位數下滑。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國海關總署七日公布數據，以美元計價，中國十月出口意外縮減一．一％，從九月的年增八．三％暴跌，也低於預期的增長三％。其中，對美出口年跌二十五％，從九月的年減二十三％跌幅加劇，也是連續七個月兩位數下滑。

提前下單潮結束

對美出口連7月兩位數崩跌

CNBC報導，由於高基期，以及企業為避免關稅而提前採購的動能減緩，中國十月出口意外萎縮，排除二月因春節假期數據失真之外，為二〇二四年三月以來首次萎縮。保銀資產管理首席經濟學家張智威指出，「數據顯示，為規避川普關稅的提前下單潮在十月宣告結束」。

自美國總統川普去年十一月勝選以來，中國積極多元化其出口市場，但中國每年出口美國逾四千億美元產品，規模沒有其他國家能匹敵，凸顯中國製造業對美國的依賴。經濟學家預測，流失美國市場將削減中國出口成長兩個百分點，或約國內生產毛額（GDP）〇．三％。

中國十月對歐盟與東南亞國協（ASEAN）出口分別年增〇．九％與十一％。法國外貿銀行首席經濟學家艾雷蘿分析，提前下單潮一旦結束，經越南輸美的出口將下滑，目前情況正是如此，預料第四季將更為嚴峻。

輸美商品關稅45％

專家：第四季出口更嚴峻

數據也顯示中國的內需依然疲軟，十月中國進口年增一％，低於預期的三．二％，並從九月的年增七．四％大跌。張智威說，「出口動能已趨軟，中國需要更加依賴內需，預料明年第一季的財政政策將更為積極」。

美中雖達成貿易戰休兵一年的協議，儘管如此，輸往美國的中國商品仍面臨平均四十五％的關稅，一些經濟學家認為，超過三十五％關稅將抹除中國製造商的利潤。

數據顯示，今年前十月，中國對美出口年減十七．八％，進口年減十二．六％，貿易順差年減二十％至二三三〇億美元。

