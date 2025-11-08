財經青紅燈》打詐無關黨派

圖為刑事警察局召開「165打詐儀錶板」最新統計數據分析記者會，說明詐欺案件現狀。（資料照，記者邱俊福攝）

近來，部分民意代表大肆批評與質疑，政府忙著成立打詐國家隊，但實際效果呢？詐騙案件的確不少，許多民眾也都接過詐騙電話、簡訊及廣告等，「詐騙橫行」可形容詐團的囂張程度，理應與絕大多數人的感受吻合，但「民不聊生」就是政治語言，不僅無助於解決問題，也偏離了事實，因惡意攻擊漫罵，對廣大辛苦的執法人員與金融從業人員來說，並不公平。 民意代表當然可對打詐績效提出不同意見或質疑，只要是出自非惡意的建議，都是良性互動，但必須要建立在事實基礎上，不能「加油添醋」的惡意攻擊，「民不聊生」這樣的批評說詞，顯然已經過於誇大不實，更無助於相關事實的釐清，打詐無關黨派、也不該互噴政治口水。

政治人物藉著誇大打詐議題，煽動民眾的不滿情緒來打擊政敵，將詐團橫行，全數歸責於特定政黨的不作為；但若從相關統計來看，「警示帳戶」增幅已明顯趨緩，且在今年9月底首次出現負成長，這代表國內金融機構採行帳戶控管措施，已展現初步成效，而未來仍有很多地方要努力與加強。

事實上，詐團除不斷更新詐騙手法外，還試圖干擾金融機構風險偵測效能，甚至透過假客訴壓力、反制金融阻詐措施實施。所謂道高一尺，魔高一丈，詐騙是防不勝防，金融機構可與相關執法機關持續合作，協助金融機構提升偵測技術，有效拉高防詐保護網；公私部門也可持續加大合作力道，運用科技提升偵測詐騙案件的效度與精準度，因應異常交易新態樣，並且強化臨櫃關懷，攔阻非法金流。（王孟倫）

