盤勢分析》台股跌破月線 中長線看多

受美股下跌拖累，昨日加權指數終場下跌248.04點，收在27651.41點，失守2萬8千點大關且跌破月線，成交量為4867.27億元，台股週線中止連6紅，本週下挫581.94點。

外資昨日賣超353.56億元，投信賣超13.86億元、自營商賣超105.84億元，合計三大法人賣超473.26億元；外資台指期淨空單昨增加903口，累積外資期貨淨空單近3.08萬口。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過，整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注，以及台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，且近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現。

元大投顧表示，目前月線依舊上揚，仍有拉引指數作用，但不可掉以輕心的是，近期大盤每每跳高或跳低開盤，造成缺口連連，短線出現向下的島狀缺口，不利於多頭；從看盤指標而言，權值王台積電（2330）連續7根黑棒，失守月線，呈現探底格局，投資人宜多參考美國ADR走勢，但盤勢震盪之際，投資人可逢低布局具展望的公司。（記者張慧雯）

