運價終止連4漲 美西線美東線 跌幅逾16%

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數終止連4漲！最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下跌55.6點至1495.1點，週跌幅3.58%，四大航線中，除遠東到地中海航線上漲，其餘都下跌，其中美西線及美東線跌幅都逾16%。

台驊（2636）總經理顏益財表示，美東線多是民生傳統產業消費品，而美中新協議生效後，預估11月中下旬、12月將會有補貨潮，但因通膨等因素影響，補貨潮的貨量只比今年平均貨量多出3%~4%。未來美國關稅只會下降，不會再激增，農曆年前運價大幅下滑的機率低。

此外，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）1323美元，較前一期下跌21美元，週跌幅1.56%；遠東到地中海線每TEU達2029美元，上漲46美元，週漲幅2.31%；遠東到美西線每FEU（40呎櫃）達2212美元，較前一期下跌435美元，跌幅達16.43%；遠東到美東線每FEU達2848美元，較前一期下跌590美元，跌幅17.16%。遠東到東南亞每TEU較前一週上漲31美元，達512美元，漲幅6.44%。

