飆股幕後》記憶體封測訂單增 華東2個月漲幅逾1倍

圖為華東高雄A15廠。（取自華東官網）

記者洪友芳／特稿

記憶體封測廠華東（8110）受惠記憶體缺貨漲價利多，在外資與自營商買超帶動下，昨股價續飆漲停鎖住，收28.85元新高價，尾盤還高掛逾11萬張委買單。統計華東連3日上漲、累計漲幅24.35%，昨日成交量則擴大達16.65萬張，居台股單日成交量第四名；華東自9月初起漲，漲幅超過1倍。

AI需求大爆發，國際記憶體大廠紛將產能挪往生產高頻寬記憶體（HBM）、DDR5，致使傳統的DDR4缺貨漲價，快閃記憶體也吃緊而跟漲，台廠記憶體族群營運翻身，華東的法人股東華邦電（2344）第三季轉獲利並帶動前三季轉虧為盈，預期第四季營收將顯著成長，獲利也會維持高檔水準，並將斥資逾400億元擴產。

隨著華邦電出貨與產出增加，市場預期華東承接華邦電、其他記憶體客戶的封測訂單勢必也會增多，將帶動華東營運成長。華東日前公告前三季營收53.25億元、年減8.99%，本業雖仍虧損，但業外挹注獲利，帶動前三季轉虧為盈，稅後淨利6.5億元，每股稅後盈餘1.29元，法人預估華東第四季本業可望改善，明年也看好。

華東主要股東為華新麗華集團，華邦電持股近一成，除在高雄科技產業園區設置2座封測廠，在中國蘇州與合肥也投資設立封測廠。法人指出，中國扶植本土封測廠，對華東的中國封測廠不利，恐拖累整體營運，投資人宜留意。

外資昨買超華東6360張，連三買，累計罕見買超達2.18萬張，持股比上升至5.22%；投信維持零買；自營商本月買超1181張，已連3月買超。

