飆股幕後》AI伺服器需求增 建準漲停衝上新天價

記者歐宇祥／特稿

散熱風扇大廠建準（2421）營運受惠AI伺服器需求持續提升，同時6日法說會中釋出正向展望，帶動週五股價強攻漲停，終場以漲停價168.5元作收、上漲15元，站上新天價，成交量逾2萬張，週漲幅近12%。

受惠輝達（NVIDIA）GB300伺服器拉貨，建準獲利表現強勁，第三季稅後淨利6.94億元，季增86%、年增99%，每股稅後盈餘（EPS）2.55元、創單季新高；而前三季稅後淨利為15.4億元、年增46%，EPS達5.65元，已賺贏去年全年。

建準以散熱風扇起家，因AI伺服器熱功耗持續升高，散熱零組件轉向水冷散熱，不過散熱風扇仍扮演重要角色，並向對轉扇、高電壓等更高單價產品發展，挹注建準獲利提升；建準第三季仍以伺服器產品占營收比重46.8%為大宗、AI伺服器則占23.5%。

除風扇產品外，建準也切入水冷散熱零組件，第四季新北研發中心、中國惠州產能將同步到位，明年第一季就可量產水冷板，CDU（冷卻液分配裝置）、風扇牆等也如期推進，正向看水冷領域發展。

展望後市，除GB200、GB300伺服器產品持續出貨外，建準也正爭取GPU新案，加上ASIC動能仍強，車用、網通等各應用領域回溫，第四季將維持成長，明年也優於今年，整體樂觀看待。

外資昨日買超建準5377張，主力買超8426張，雙雙為法說會「按讚」，近5個營業日外資買超5377張、投信買超14張、自營商買超822張，三大法人5日合計買超6213張，推升建準股價。

