財經青紅燈》台灣經濟的韌性

由於AI需求強勁，主計總處大幅上修第3季GDP（國內生產毛額）至7.64%，初估今年經濟成長率至少5%；但主計總處的預測仍顯保守，以目前情況來看，今年GDP成長上看6%，不僅續居亞洲四小龍之首，且可望超過中國。事實上，從美中貿易戰、COVID-19疫情、到川普關稅風暴，面對國際情勢持續震盪，我國經濟表現均相對亮眼、甚至一枝獨秀，台灣經濟韌性愈加強化，這是政府及企業共同努力的成果。

儘管美國關稅政策不確定性仍高，且提前拉貨效應消退，但第3季出口仍創下歷年新高，不僅較去年同季增加36.5%，且較主計總處預測高出91.6億美元。由於出口遠優於預期，主計總處概估第3季GDP成長7.64%、較8月預測增加4.73個百分點；其中國外淨需求對經濟成長貢獻7.21百分點、創17年新高，相較之下，國內需求對經濟成長貢獻僅0.43個百分點。

換言之，當前台灣經濟成長動能大多來自外貿，內需動能仍有待提升，預料這次政府普發1萬元可望挹注民間消費，國發會預估對經濟成長貢獻約0.415個百分點，主計總處則初估約0.65個百分點。此外，美國對等關稅、海外產能過剩、匯率震盪等多重因素衝擊下，電子及資通相關產業表現亮眼，但傳產及非AI相關製造業相對疲弱，這種不均衡發展的狀況，包括財政部、主計總處等財經部會已多次示警，政府也祭出多項協助措施，但產業發展失衡情況似乎未見改善，相關措施是否應調整或強化，政府應適時滾動檢討。

