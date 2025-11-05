熱門股》寶佳鎖定? 中石化爆量漲停

寶佳集團一石二鳥，中石化直衝漲停。（資料照）

中工（2515）傳出遭寶佳集團突襲取得逾一成股權，孰料，昨日開盤後中工股價未漲停，反倒是同集團的中石化（1314）直衝漲停8.07元，終場成交量超過5.6萬張，漲停委買張數近2.36萬張。

中工目前為中石化最大股東，中工擁有中石化股票超過18萬張，其他如維京開發持有近5.4萬張、蓁輝股份持有2.17萬張，總計約26萬張；市場人士認為，寶佳選擇中工作為狙擊標的其來有自，不僅看上中工的建案，同時，中石化全省擁有許多正在整治、開發的土地，此計可謂一石二鳥。

從3大法人動向來看，外資連續2日合計賣超逾1.5萬張中石化之後，昨日立刻反手回補9500張，同時，主力也大手筆買超1.82萬張，買超券商以富邦、凱基台北、華南永昌這3家為主。

法人分析，中石化借券張數達10多萬張，恐上演一段軋空行情，但投資人需多留意市場消息，畢竟京華城土地開發案仍是一大變數。（記者張慧雯）

