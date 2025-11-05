盤勢分析》沒利多 短線走勢保守看待

外幣匯率行情表（11/04）

近期台股一路向上，昨日早盤也一度再創新高，但逢高獲利了結賣壓出籠，台積電（2330）股價由紅翻黑，連帶鴻海（2317）、廣達（2382）等大型電子股也走軟，台股虎頭蛇尾，終場下跌218.03點、以28116.56點作收，成交量約6043億元。

在沒有新的重大利多題材下，台股逢高調節賣壓出籠、修正技術面乖離過大的問題是正常現象。（資料照）

昨電子股交投熱絡，不過台積電挑戰創高失敗，電子族群中以PCB、BBU等表現較強，PCB股王台光電（2383）第3季獲利創高、精成科（6191）跨足半導體、AI商機，雙雙收紅，BBU供應鏈則以電池模組股王AES-KY（6781）漲勢最強。

寶佳集團突襲買進威京集團旗下中工（2515）股票，中石化（1314）股價連帶受惠、昨以漲停作收，中工則收漲近3%，營建類股的工信（5521）則因將受惠淡江大橋完工挹注，昨也收在漲停。

昨日外資賣超76.3億元、投信買超29億元、自營商賣超68.4億元，3大法人合計賣超115.8億元；外資台指期淨空單昨減少38口，累計外資台指期淨空單約2.78萬口。

元大投顧認為，上週含降息、輝達（NVIDIA）GTC大會等國際股市利多已成過眼雲煙，在沒有新的重大利多題材下，逢高調節賣壓出籠、修正技術面乖離過大的問題是正常現象；群益期貨指出，昨台股震盪整理，在上月27日多方缺口不破下，短線走勢以保守看待。（記者歐宇祥）

