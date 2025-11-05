南亞科10月營收 創50個月來新高

南亞科10月自結營收為79.08億元，月增18.66%、創50個月以來新高。（資料照）

〔記者洪友芳、卓怡君／綜合報導〕受惠記憶體價量雙增，包括DRAM廠南亞科（2408）、華邦電（2344）、記憶體IC設計廠愛普*（6531）營收獲利皆繳出亮麗成績，其中南亞科10月自結營收為79.08億元，月增18.66%、年增262.37%，創50個月以來新高。

記憶體價量雙增 華邦電終結連4季虧損

至於記憶體廠華邦電（2344）昨公告第3季財報，受惠記憶體價格上漲、出貨量增加，稅後淨利達29.43億元，每股稅後盈餘0.65元，終結連4季虧損，創近3年來單季獲利新高，不僅彌補上半年虧損，還帶動今年前3季稅後淨利約5.39億元，每股稅後盈餘0.12元，表現較南亞科、旺宏（2337）為佳，居3大記憶體廠之冠。

華邦電今年第3季毛利率達46.69%、創13季以來新高，稅後淨利29.43億元，較前一季及去年同期轉虧為盈。

記憶體IC設計廠愛普*昨日召開法說會，並公布第3季財報，第3季單季毛利率46%，季增3.76個百分點，營業利益率26%，季增約5.12個百分點，因第3季核心業務動能強勁，再加上美元對新台幣匯率回穩、利息收入和金融資產評價利益等業外貢獻加成，單季稅後淨利創新高達7.06億元，每股稅後盈餘（EPS）達4.34元。

愛普*新一代記憶體 搭AI滲透率擴大

愛普*看好在AI與HPC（高效能運算）浪潮驅動下，整體營運動能明顯轉強，矽電容出貨量倍數成長。此外，IoTRAM產品線持續放量，新一代ApSRAM記憶體已獲多家客戶導入，未來隨AI應用滲透率提升與IoT（物聯網）市場持續擴大，獲利成長性可望持續向上。

