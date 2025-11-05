亞太衛星通訊理事會主席： 全球太空鏈 台灣有望成關鍵點

Bleakley指出，APSCC今年首次選擇台灣舉辦年會，背後反映國際太空產業對台灣角色定位的重視。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕亞太衛星通訊理事會（APSCC）年會首度移師台灣，主席Terry Bleakley昨日受訪表示，全球衛星產業正跨入低軌道衛星量產與商業化階段，供應鏈思維正在從「航太級單件製造」轉向「高效率量產」。在這波結構性浪潮下，具備晶片製造、精密製造與AI算力優勢的台灣，有機會成為新太空供應鏈關鍵節點。

台灣製造與供應鏈能力 與太空產業對接

Bleakley指出，APSCC今年首次選擇台灣舉辦年會，背後反映國際太空產業對台灣角色定位的重視，台灣在半導體、ICT與精密零組件製造上全球領先，過去這些能力多集中於通訊、電子領域，如今低軌衛星進入大規模製造時代，台灣製造與供應鏈能力，正成為全球太空產業積極對接的重心。

請繼續往下閱讀...

太空算力、AI基礎 台灣具不可替代戰略位置

Bleakley觀察，台灣在高精度加工、零組件製造與品質管理的能力，能在低軌衛星與地面通訊設備生產上扮演關鍵角色。參加本次大會的美國、歐洲與亞洲多家企業均表達希望與台灣合作，並在與台灣政府部門交流時獲得高度開放的回應。

在AI運算方面，Bleakley認為台灣的優勢同樣顯著，當全球太空產業導入AI進行衛星運維、預測性維護與通訊優化時，台灣以全球約9成市占的AI伺服器引領著市場，意味著太空算力與AI基礎能力上，台灣已經具備不可替代的戰略位置，「太空產業在台灣仍是起步階段，但以台灣的速度與供應鏈能力，我們相信其成長會非常快。」

受惠於台灣政策支持，Bleakley看好政府將太空產業與國家安全布局連結，投入大量資源推動產業，搭配台灣成熟供應鏈生態與人才基底，有助加速切入全球太空產業鏈。他也提到，國際衛星標準正快速進展，日本與韓國已率先採用，台灣若掌握通訊標準並結合製造能力，可望在衛星模組、地端設備與AI應用強化布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法