書劍集》美國政府最長的停擺日子

十月一日後美國政府就無法完全運作，可是美股延續多頭走勢，S&P 500指數續創歷史新高，大約僅一個月，就已上漲二．四％。即使萬聖節過了，美國政府停擺超過一個月，過了十一月五日，就將打破美國政府關門的最長紀錄，但金融市場反應冷淡，美元並未崩落，美股也在高檔期待新的正面消息的到來。

在美國歷史上，偶見政府部門的短暫停機，當時雖總是如臨大敵；然而，對經濟及金融市場的實質影響多極有限。二〇一八年十二月的前次政府部分關門那天，剛好就是股市的波段低點，即使後來停擺達三十五天，創下最長的政府停工紀錄，但股市還是繼續多頭走勢，頭也不回地向前奔跑。

如果股市是經濟的櫥窗，則從股價指數的堅挺來看，政府的不完全運作，對經濟似乎沒有影響；然而，不管是官方或民間機構，都認為政府停擺會傷害經濟的表現。原因主要來自兩方面，一是政府支出的降低，直接衝擊國內生產毛額（GDP）；另外就是民間消費、投資信心因此受到衝擊。

美國國會預算辦公室（CBO）引用修改二〇一八、一九年政府停擺時的分析模型，於上週公布此次美國政府停擺四、六或八週等三種情境下，經濟可能受到的影響。單就聯邦政府支出而論，停擺四週將減少三三〇億美元，後續每增加二週，支出將減二百億美元左右，並估算至八週情境。

政府減少的支出主要包括員工薪資、設備採購、研發契約、顧問服務等，可是這些項目的大部分支出會在國會通過撥款後，獲全額補發或重新執行；因此，政府關門雖對經濟產生直接的負面影響，但其中多數屬暫時性。

CBO認為二〇二五年第四季經濟活動會因政府停擺而降低，主要原因其實來自三方面，包括「聯邦員工提供的服務減少；聯邦政府在商品、服務與補助低收入家庭購買食物等福利上的支出暫時下降；總需求短暫減少，進一步壓低民間產出」等；不過，只要關門時間不長，撥款一旦恢復，實質GDP將回升，大部分因停擺而流失的產出會在之後補回。

政府關門期間GDP將較原預期下降、恢復上班則反彈。投資人的預期心理主導了金融市場，過去經驗顯示政府總是會恢復運作；而務實的川普，似乎又給投資人更大的期待。

