台肥新董急轉彎 總經理張滄郎接棒

台肥昨日董事會推選張滄郎為新任董事長。（台肥提供）

〔記者張慧雯、陳冠備／綜合報導〕台肥新任董事長人選急轉彎，最後由總經理張滄郎接棒！台肥昨日董事會推選張滄郎為新任董事長；他表示，未來將帶領台肥朝「照顧農民、友善大地、節能減碳」方向前進，推動企業轉型升級，讓台肥成為兼具經濟效益與社會責任的永續典範。

台肥十月三十一日晚間無預警公告，前董座李孫榮遭農業部撤換法人董事代表，一度傳出由接任法人董事的吳音寧出掌，但十一月三日晚間台肥又緊急公告農業部法人董事代表換人，原農業部代表人莊老達換成台肥總經理張滄郎，且即日起生效；「吳退張上」傳言四起，昨董事會改選果如預期，吳音寧則擔任董事。

張滄郎指出，台肥發展根基來自肥料本業，未來將整合肥料、化工與不動產等事業優勢，強化資源配置與投資布局，以不動產永續財打底，讓乾淨能源有底氣往前衝，讓肥料化工有時間與空間去轉型，期盼十年內完成華麗轉身，讓台肥各核心事業具備規模與競爭力，邁向穩健獲利新局。

吳音寧昨一早就發文指「政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，繼續一起努力」；昨在台肥董事會投票後受訪僅表示感謝，並重申「不管在什麼位置，繼續一起努力」。

