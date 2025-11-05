黃仁勳遊說失利 華府鷹派擋下晶片輸中

國國務卿魯比歐指出，允許輝達向中國銷售Blackwell最新人工智慧（AI）晶片，將強化中國AI數據中心的能力，威脅美國國家安全。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普和中國國家主席習近平在十月三十日於南韓舉行的亞太經合會（APEC）領袖峰會場邊舉行「川習會」，卻未討論放行輝達Blackwell晶片銷往中國，《華爾街日報》報導，這是因美國國務卿魯比歐等官員反對所致。川普經常諮詢輝達執行長黃仁勳，曾改變政策同意恢復輝達H-20晶片銷往中國，但這次反對派官員勝出。

報導引述現任和前任美國官員指出，川普在「川習會」前，有意討論黃仁勳所提、允許輝達向中國銷售Blackwell最新人工智慧（AI）晶片的請求。但魯比歐指出，此舉將強化中國AI數據中心的能力，威脅美國國家安全。

葛里爾、盧特尼克也反對

在「川習會」前，美國已準備做出其他讓步，以換取中國延後實施稀土出口管制措施。但出席談判的美國貿易代表葛里爾和商務部長盧特尼克，也反對開放Blackwell先進晶片銷往中國。由於高階官員聯手反對，川普決定不在「川習會」上討論Blackwell先進晶片議題。川普的最後決定顯示，包括魯比歐在內的高階官員在這回合勝過黃仁勳。

白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，川普政府在決定政策時，會聽取包括企業領袖所提供的各種意見，川普與習近平的歷史性會晤證實，美國民眾的最佳利益是他做決定的唯一考量因素。

「川習會」前，黃仁勳在華府舉行的輝達GTC大會上表示，他擔心美國會長期將AI市場讓給中國，希望川普協助找出解決之道，輝達目前的處境尷尬。

川習會後，雙方未達成重要協議，習近平也未能說服川普在晶片出口管制方面做出讓步。北京當局的長期戰略目標是在高科技領域實現自給自足和主導地位，取得先進處理器因此至關緊要，可縮短研發時間；無法取得美國高階晶片，將減緩中國實現技術野心的進程。

