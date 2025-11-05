捲輸中企 星巴克賣6成中國股權

美國跨國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）表示，已同意將中國零售業務的60％股權出售給私募股權公司博裕資本（Boyu Capital）。（路透資料照）

將與博裕資本合作 盼藉其資金重振業績 交易估值約1240億元

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國跨國連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）表示，已同意將中國零售業務的控股權出售給私募股權公司博裕資本（Boyu Capital），交易估值約四十億美元（約一二四〇億台幣），希望藉此資金擴大在中國市場的業績成長。

根據兩家公司敲定的協議，博裕資本將與星巴克共同經營一家合資企業，經營中國境內八〇一一家星巴克門市，該合資企業預計明年成立。博裕資本將取得該合資企業約六十％股權，星巴克則保有四十％股權，並繼續持有品牌和相關智財權。

星巴克執行長尼科爾（Brian Niccol）表示：「我們的目標是透過與博裕資本的合作，逐步將中國門市數量擴大至二萬家。」知情人士透露，博裕資本將協助在三、四線城市開設更多的星巴克門市，並使現有的門市更具成本效益。

總部位於西雅圖的星巴克，是早期進入中國市場的西方企業之一，於一九九九年在中國開設第一家門市。但COVID-19疫情對星巴克的中國業務造成嚴重衝擊，由於手頭拮据的中國消費者選擇瑞幸咖啡（Luckin Coffee）等廉價的咖啡品牌，導致星巴克的中國營收下降，市占率也由二〇一九年的三十四％猛降至去年的十四％。

上海CTR市場研究公司董事總經理虞堅表示：「由於來自本土競爭對手的激烈競爭，星巴克的門市擴張一直受到限制，而此次交易有望藉充足的資金和博裕資本的零售經驗加速其成長。博裕資本需要在星巴克的品牌定位和參與價格競爭之間取得平衡，否則將損害其在中國的長期獲利能力。」

漢堡王等也有意賣股權

由於房地產市場持續低迷，導致中國消費者對高端奢侈品、冰淇淋等各類商品的需求下降，星巴克成為最新一家尋求當地夥伴合作，以扭轉在中國業績下降頹勢的外國企業。擁有冰淇淋品牌哈根達斯的通用磨坊（General Mills）也考慮出售在中國的逾二五〇家門市；餐飲品牌國際公司（RBI）也考慮將其在中國的漢堡王業務控股權，出售給當地的私募股權公司。

小檔案》博裕資本 江澤民之孫是合夥人

2010年創立的私募股權基金博裕資本，總部設於香港，管理規模超過345億元人民幣（約新台幣1497億元），公司創辦人包括已故中共總書記江澤民的孫子江志成和前美國TPG資本合夥人馬雪征；博裕資本2019年將部份業務轉往新加坡，主要因為擔憂江澤民2022年去世後，公司會遭到中國領導人習近平清算。

博裕資本早期以投資阿里巴巴、騰訊等大型科技公司聞名，並在商用不動產領域布局，包括取得經營機場免稅店的日上免稅行40%股權，以及持有中國萬科集團子公司萬物雲25%股權等；近期，博裕資本開始增加消費品產品公司的投資，包括入股蜜雪冰城，並取得高端百貨SKP45%股權。（編譯盧永山）

