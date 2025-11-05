普發1萬今登記 按身分證尾數分流 5天預登記 首批11日晚間6時起入帳

財政部次長阮清華說明，普發現金「登記入帳」今天上午8時起開放為期5天預登記，以身分證或居留證尾數分流，10日起全面開放登記。（記者劉信德攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕普發一萬登記起跑！財政部次長阮清華說明，普發現金「登記入帳」今天上午八時起開放為期五天預登記，以身分證或居留證尾數分流，十日起全面開放登記，十一日晚間六時起陸續入帳，十一日以後登記則於兩個營業日內入帳，登記期限至明年四月三十日。數發部次長葉寧表示，這次官網頻寬擴大，且登記期間很長，相信不會壅塞，「大家可以從從容容，不要匆匆忙忙」。

尾數分5組登記 0、1打頭陣

財政部昨舉辦記者會說明登記入帳作業，十一月五日至九日以身分證字號或居留證號尾數分流登記，五日為尾數「〇、一」，六日為「二、三」，七日為「四、五」，八日為「六、七」，九日為「八、九」，十日以後不限。

財政部說明，民眾備妥身分證或居留證號、金融機構帳號及健保卡號，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記；若有疑問可至官網「常見問題」專區查閱，或撥打一九八八客服專線洽詢。

普發現金相關資訊以官網為主，政府不會發送簡訊或電郵通知領錢或登錄，也不會電話要求操作轉帳。

11日後登記 兩個營業日內入帳

阮清華表示，十日以前登記成功，將於十一日晚上六時至十二日陸續入帳；十一日以後登記於兩個營業日內入帳；十三日起可至官網查詢登記結果；若登記失敗或入帳失敗，將提示原因並開放重新登記，或可改採「ATM領現」或「郵局領現」，分別於十七日及二十四日開放領取。

