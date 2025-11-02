自由電子報
吳音寧將掌台肥 農業部：帶來新氣象

2025/11/02 05:30

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任台肥董事長。農業部表示，相信必能為台肥帶來新氣象。（資料照）行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任台肥董事長。農業部表示，相信必能為台肥帶來新氣象。（資料照）

〔記者黃宜靜、張慧雯／台北報導〕台股上市公司台肥週五晚間公告，農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮（現任董事長）改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，即吳音寧將接掌台肥董事長。農業部強調，農業部尊重台肥董事會決定，吳過往經歷更顯示具有公司治理經驗，以及務實積極的處事效能，因此指派她擔任台肥董事，相信必能為台肥帶來新氣象。

吳：農民和員工權益最重要

吳音寧週六一早臉書貼文說，台肥官股董事代表名單的資訊曝光後，有很多人傳訊給她表達關心之意，對此，她想先和大家說明，不管下星期董事會召開後由誰擔任董事長，「最重要的，還是農民和員工的權益」。

貼文也強調，台肥是上市公司，所有人事安排都必須依照公司法的規定，目前台肥公布了新任董事，至於董事長的人事仍要等下星期董事會決議通過後，才能進一步討論。

李孫榮原本任期自二〇二四年六月二十六日至二〇二七年六月二十五日。台肥兩天前還舉辦「農業韌性—創新緩控釋肥論壇」，邀集農業部、環境部、農糧署、農試所、台大、成大、中興等學研機構及各縣市農會代表，與歐洲企業CEO等國際專家，共同探討緩控釋肥創新技術與農業減碳策略，「董事長突然換人，員工大感意外」。

農業部強調，吳音寧長期關心台灣農業發展，以行動推動台灣的農業制度改革，更對於台灣農民的權益念茲在茲，她過往經歷更顯示具有公司治理經驗，以及務實積極的處事效能，因此指派她擔任台肥董事，相信必能為台肥公司帶來新氣象。

