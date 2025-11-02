SAF成本高、料源缺 政策誘因待加強

永續航空燃料（SAF）是航空業邁向淨零排放的關鍵，全球各國都加速布局，歐盟今年起已強制航空燃料中至少添加2％SAF。圖為高雄機場華航航機添加SAF燃油。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕永續航空燃料（SAF）是航空業邁向淨零排放的關鍵，全球各國都加速布局，歐盟今年起已強制航空燃料中至少添加二％SAF。但業界直言，SAF成本高出傳統燃料三至五倍，航空業者的採購意願仍有限，另廢食用油不得進口，也對料源取得造成障礙。

國際間推動SAF，美國係透過稅額抵減吸引企業投資，中國也啟動SAF示範產線，形成全球「綠航油競賽」熱潮。

中油：強制添加就有市場

國內SAF推動仍處起步階段，業界指出，交通部雖有二〇三〇年國籍航空國際線使用五％SAF的目標，並在今年啟動松山、高雄及桃園機場的示範添加，但為鼓勵性質並非強制性；對進口或是煉製生產業者而言，有如雞生蛋、蛋生雞的難題，是先有客戶、還是要先設備投資與訂購料源？成為布局難題。

目前SAF成本仍高於傳統航空煤油約三至五倍，但歐盟今年把SAF比例調高到二％、二〇三〇年比例將增至六％、二〇五〇年更要達到七十％；中油透露，確實有國籍航空主動找上門想採購SAF，「強制添加就有一定市場」、具有規模就會有良性發展。

另料源取得並不容易，目前廢食用油、動物油脂做成的SAF仍是主流，約占全球SAF總產量八成；但過去爆發黑心地溝油事件，導致廢食用油不得進口，目前台塑石化、中油都只能向國內廢食用油採購。

但依過去交通部調查國籍航空對SAF預估的使用量，五年後可能約需要十二萬噸，而國內廢食用油有效回收量僅有七到八萬噸，明顯供不應求，如果未來要拚國產SAF能量，勢必要重新思考料源開放的議題。

