航空業拚減碳 中油、台塑加速國產SAF計畫

台塑石化去年底在雲林麥寮廠區試產SAF成功，今年自產量約五千五百噸，是台灣第一家具備穩定量產能力的SAF供應商。（資料照）

中油升級桃園煉油廠產線 台塑石化今年開始量產

〔記者林菁樺／台北報導〕永續航空燃料（SAF）被視為航空業邁向淨零排放的重要推手，今年定義為「SAF元年」，油品雙雄台灣中油、台塑石化摩拳擦掌，中油已辦理採購觸媒，升級桃園煉油廠產線，明年第三季生產時程不變，初步產能為五千到一萬噸；台塑石化今年開始量產，中長期年產能拚達五萬噸。

中油明年第三季生產時程不變

SAF是一種經由可再生資源，如植物油、廢油、藻類等製成的替代燃料，能顯著減少二氧化碳的排放，交通部民航局鼓勵國籍航空公司在二〇三〇年達到使用五％SAF的目標。

台灣中油在SAF上持續布局，中油採取先進口、後自產的雙軌並行策略，先於去年底取得二項國際認證；中油說明，ISCC、CORSIA（國際航空業碳抵換、減量計畫）等兩項認證涵蓋燃料輸出、郵輪運送、國內接收、進入油槽及供油中心等完整鏈結。

中油今年已從芬蘭永續燃料生產商Neste進口一千噸，並在新加坡煉油廠生產首批永續航空燃油，二月底在中油深澳供輸中心完成靠岸卸收，和現有航空燃油參配後，已供應華航等國籍航空班機。中油指出，一千噸SAF會在年底前使用完畢，優先供應給國籍航空，目前已有供應華航等業者實績。

中油也在桃園煉油廠建置共煉系統，並辦理新型觸媒採購，會以現有煉製設備共製方式生產SAF，減少建廠成本並加速供應量能，維持明年第三季測試量產目標，可供應五千到一萬噸不等。

台塑石化中長期年產拚五萬噸

台塑石化去年底在雲林麥寮廠區試產成功，今年自產量約五千五百噸，是台灣第一家具備穩定量產能力的SAF供應商。台塑石化已取得國際認證，並與長榮等國籍航空簽署採購協議，台塑目標在二〇三〇年前達成年產約五萬噸的中長期規模。

