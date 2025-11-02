APEC領袖會議》與習近平零互動 林信義：要看機緣

APEC經濟領袖會議團體合照，我國代表林信義和中國國家主席習近平全程零互動。（APEC台灣媒體團提供）

〔特派記者黃靖媗／慶州報導〕二〇二五年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議昨日於南韓慶州落幕，中午舉行各經濟領袖代表團體合照，過程中，我領袖代表林信義和東道主韓國總統等領袖握手致意或短暫交流，但和中國國家主席習近平全程零互動，對此，林信義表示，「要看看機緣」。

各國領袖代表在大合照時皆披上玉色披肩。合照正中間為主辦國南韓總統李在明，兩側分別是明年主辦國中國國家主席習近平、印尼總統普拉伯沃，美國代表、財長貝森特則站在普拉伯沃與日本首相高市早苗後方。



我國代表林信義站位為後排最右側，與墨西哥經濟部長埃布拉德比鄰，前方分別為紐西蘭總理盧克森與菲律賓總統小馬可仕。

林信義在合影前較晚入場，入場時習近平已經站定，正轉身與新加坡總理黃循財握手、交流，他便直接從習、黃兩人前經過，未與兩人互動；合影結束後，林信義與斜前方的馬來西亞首相安華握手致意，在小馬可仕主動拍了拍林信義的肩膀後，林隨即轉身與小馬可仕互動，最後，林信義也與李在明握手致意。

媒體追問林信義是否有在其他場合與習近平互動，林信義未正面回答，僅表示領袖互動方式有很多種，有時候坐下來談、場邊談、握手、寒暄，有時候深入談，有時候僅是打招呼，「要看看機緣」。

林信義在合照時站位在後排最右邊，位置較邊緣，是否有遭打壓疑慮？外交部國組司司長孫儉元說明，從一九九三年APEC舉辦經濟領袖會議至今，每年不同的主辦國對於站位安排的做法皆不一致，今年我國代表林信義的站位安排，代表團直到前一天晚上十點才收到韓方通知，在收到通知後已主動並協同理念相近國家詢問韓方站位安排的邏輯，目前尚未收到回覆。

