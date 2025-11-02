APEC領袖會議》高市會林信義 盼深化台日實務合作

日本首相高市早苗主動在社群平台貼出與我國APEC領袖代表林信義合照。（取自高市早苗官方X社群）

雙方重申台日共享基本價值 持續深化友好關係

〔特派記者黃靖媗／慶州報導〕亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議昨日落幕。日本首相高市早苗與我國APEC領袖代表林信義昨日於場邊會晤約二十分鐘。高市早苗會後於社群媒體發文表示，盼深化台日實務合作。

APEC台灣代表團表示，林信義昨在慶州會晤高市早苗，雙方會晤約二十分鐘，雙方重申台日共享基本價值，也互為經貿關係及人員往來十分密切之重要夥伴、友人，期盼台日友好關係持續深化。

請繼續往下閱讀...

代表團說明，會中林信義代表總統賴清德再次對高市早苗就任首相表示誠摯祝賀，並祝福日本政府在高市帶領下，順利推動各項國政，也期待台日能在AI、數位貿易、經濟、防災等相關議題強化合作關係；高市則重申日本對台海和平及穩定的重視，也對台灣最近發生的自然災害表示慰問，期待在各領域與台灣深化實務合作、支持台灣有意義地參與國際組織。

林信義接著表示，感謝高市早苗及日本政府在重要國際場合多次強調台海和平穩定的重要性以及長年對台灣的支持和情誼，期盼雙方持續深化交流合作關係，共同為印太地區的繁榮及穩定發展而努力。

與貝森特對談 關切我建立半導體聚落

針對十月卅一日與美國財政部長貝森特的雙邊對談，林信義昨透露，他與貝森特暢聊約四十分鐘，內容涵蓋科技合作、供應鏈安全等，他也向貝森特說明目前台灣半導體發展的各項進度、想法等，貝森特耐心傾聽，且對台灣如何建立半導體聚落很有興趣、特別關注，更不時追問。

吳誠文與魯比歐互動 深入交流科技政策、AI

此外，國科會主委吳誠文也與美國國務卿魯比歐於十月廿九日在APEC部長會議（AMM）歡迎晚宴中互動，並針對科技政策與人工智慧等議題，進行深入交流。

吳誠文認為，針對目前台美在建立半導體供應鏈的合作、共同發展經濟、發展人民相互交流等領域，進行非常友善的溝通，對雙邊未來發展都是正面的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法