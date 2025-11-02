美中海運休戰一年 釐清敵我隨時備戰

業界分析，中國是全球最大出口國，對美籍船舶加徵港口費得先「釐清敵我」、又不能「自損八百」，雙方休戰只是為了備戰，美中海運大戰還沒落幕。（美聯社資料照）

〔記者王憶紅／專題報導〕一如船運業者多數預期，川習會後宣布「海運休戰一年」，業界分析，中國是全球最大出口國，對美籍船舶加徵港口費得先「釐清敵我」、又不能「自損八百」，雙方休戰只是為了備戰，美中海運大戰還沒落幕。

美國在今年四月十七日宣布對中國籍船舶加徵港口費、十月十四日生效；而中國十月十日宣布，十月十四日就對美國建造、擁有、營運，持股超過二十五％的船舶收取港口費。

裕民副總經理張宗良指出，就全球散裝貿易量而言，中國占比高達四十四％，美國僅占八％，而運往中國的海岬型船占全球比例約七十五％，巴拿馬型船占比約三十％，因此中國對美籍散裝船加徵港口費的影響甚大。

國內散裝業者指出，不少希臘船商在美國上市，或擁有美籍股東，中國港務人員審查資料該如何認定其美國血統呢？這絕對會耗費不少時間、甚至出現塞港，中國經濟現在只剩出口引擎支撐，勢將出現傷敵一千、自損八百的兩難。

中航發言人唐邦正坦言，先前中國宣布對美國籍商船徵收「港口特別費」後僅四天就上路，業者的確措手不及，許多已在前往中國途中的散裝船，為避免繳交鉅額港口費，都滯留海上、進退維谷。

英國權威機構克拉克森研究（Clarksons Research）估計，中國突然祭出港口費，推估將波及約三一二〇艘與美國有關的國際航行船舶，占全球船隊總量約三％，若加上美國上市航運公司船隻等，估計遊輪受影響比例可達十五％、貨櫃船有七％，LNG液化天然氣船十七％。

貨櫃航運人士分析，美國早在四月就宣布將徵收港口費，因此航商陸續將運美的中國籍船舶調往其他航線，或將船舶註冊地從香港改到新加坡等來因應；但中國從宣布到開徵僅四天，對美籍貨櫃船商恐嚇力頗大，但自身也會受到波及，所以沒多就又排除美籍、中國製造的散裝船，顯見雙方都未做好完整備戰準備，休戰也是預期中。

小辭典》不論船東或運力 都難見美蹤影

根據英國航運諮詢機構克拉克森研究（Clarksons Research）9月資料顯示，中國是全球第一大船東國，其後是希臘、日本。

2025年全球散裝航運總運力排行，前4大分別為中國遠洋集團、NYK Group（日本郵船株式會社）、K Line（川崎汽船公司）與Berge Bulk（新加坡百國山海運公司）；而國內散裝業者裕民、慧洋排名介於21到25名間。

若以貨櫃航商總運力來看，依序為總部登記在瑞士的地中海航運（MSC）、登記在丹麥的馬士基（Maers）、登記在法國的達飛（CMA CGM）、登記在中國的遠洋海運與登記在德國的赫伯羅德（Hapag-Lloy），台灣的長榮與陽明也擠進前10名，不見美航商身影。

（記者王憶紅）

