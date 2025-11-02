美復興造船業 韓船受益最大

中國是目前全球海運大國，船商為避免未來不確定的港口費變數，可望轉單給排名第二、三的韓國、日本造船業者。（路透資料照）

台船布局智慧船廠 可望分食

〔記者王憶紅／專題報導〕雖然川習會後美中「海運休戰」，但業內人士指出，美國復興造船業已勢在必行，而中國是目前全球海運大國，船商為避免未來不確定的港口費變數，可望轉單給排名第二、三的韓國、日本造船業者，而我國的台船目前訂單已排到二〇三〇年，恐無法吃到首波轉單效應，但台船已朝向智慧船廠布局，未來也可望分食轉單商機。

成功大學系統及船舶機電工程學系教授、前台船董事長黃正弘日前指出，目前中國造船市占率近六十％，韓國三十％、日本小於十％，台灣僅〇．五％，未來若中國流失三十％造船量，韓國將是最大受益者。

黃正弘分析，美國要重振造船榮景，至少需要二十五萬名工人，但薪資便宜的外籍人士卻遭驅逐，且美國商船船廠設備老舊、甚至已報廢，短時間要提升產能的挑戰極高，加上美國目前沒有商船供應鏈，得先解決這三大難題才有望復興。

他說，美國造船業在二次大戰前相當蓬勃，但一九二〇年頒布《瓊斯法案》，規定美國港口之間的貨物運輸船隻須由美國建造、美國擁有，且船員至少七十五％為美國公民，以加強國家安全，卻因過度保護本土造船產業，競爭力快速流失，目前全球商船占比僅〇．二％，比台灣還低。

根據英國權威機構克拉克森研究（Clarksons Research）統計，美國船廠手持訂單的總噸數全球占比僅〇．二％，且只有五家仍在運營的造船廠，具有建造「大型」商用船舶能力。業內人士更直言，美國船舶造價比中國、台灣貴上三到五倍。

而台船在萬海、中航訂單加持下，目前在手訂單能見度已達二〇三〇年。黃正弘說，台船目前擴廠機會不大，且造船成本高於鄰近國家，因此台船朝向建置AI智慧船廠布局，未來可把成功經驗轉移、複製到國外，爭取中國船舶外流轉單商機。

