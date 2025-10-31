盤勢分析》留意短期超買 避免追價

台北股市30日加權指數終場小跌7.21點，成交量放大至6306億元。（中央社檔案照）

AI指標輝達股價再創歷史新高，加上眾所矚目的川習會正式登場，台股昨早盤大漲232點，攻上28527點，再創歷史新高，但川習會並未釋出聯合聲明，令市場大失所望，股市利多出盡，高檔調節賣壓大舉出籠，台達電（2308）、光寶科（2301）重挫，台積電壓回平盤，一度翻黑，加權指數跳水下殺，上下震盪達411點，OTC指數摜破月線，中小型電子股賣壓沉重，航運族群因美中釋出善意，轉強噴出，記憶體族群因美光股價創高，表現相對強勢，加權指數終場小跌7.21點，收在28287.53點，成交量放大至6306億元。

三大法人昨合計賣超約29.7億元，其中外資買超16.5億元、投信賣超51億元、自營商買超4.7億元；外資台指期淨空單昨小增325口，累積外資台指期淨空單約2.47萬口。

統一證券分析，就技術面來看，短期動能仍處於超買區間，但多頭力量尚未衰竭，加權指數位於各均線之上，形成多重支撐格局，後續有望挑戰29000點大關。不過，投資人仍需留意短期超買訊號，若KD指標過度拉升，可能引發小幅回檔整理，建議以5日線作為關鍵防守點。

國票證券指出，美國聯準會如期降息一碼，不過聯準會主席鮑爾鷹式發言淡化12月降息預期，壓抑市場樂觀氛圍，美股延續高檔震盪，台股可能隨之震盪，操作上避免過度追價，持續留意AI族群、題材與低基期族群作為進出標的。（記者卓怡君）

