AI高階應用需求旺 國巨Q4淡季不淡

營收約與Q3持平 毛利率略為上揚

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件龍頭國巨*（2327）昨日舉行法說會並公布第三季財報，第三季稅後淨利63.56億元、季增27.2%，單季每股稅後盈餘（EPS）3.1元；第四季通常是被動元件淡季，不過，國巨*總經理王淡如認為，今年第四季營收約與第三季持平，毛利率會較第三季略為上揚，且AI需求動能持續向上。

王淡如指出，第三季營收成長主要來自於人工智能以及高階應用相關產品的需求，同時，產品組合優化也是稅後淨利成長的關鍵因素，他分析，目前AI相關營收約占總營收10%~11%，主要來自企業和電子電腦領域，預計未來AI應用將觸及包括自動駕駛、電腦、手機等；同時，目前看來亞洲市場（特別是中國）需求非常強勁，平衡美國汽車市場的疲軟，至於工業領域在過去18個月表現較弱，但近幾個月歐洲工業基地需求已見緩慢回升，期望明年能實現增長。

併購芝浦 不至影響毛利率

併購日本芝浦電子一案，外資關切是否會影響未來毛利率表現，王淡如則說，目前只有芝浦電子的歷史數據，尚未對第四季進行估算，不過，應不至於影響毛利率變動；面對11月起國巨*旗下基美宣布調漲鉭質電容價格一事，王淡如低調表示，沒有具體的調漲數字，因為每個地區、通路、客戶需求都是獨特的，價格調整目的不是為了短期獲利，而是為了能夠持續支持這些應用的支出。

展望未來，國巨*表示，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達健康水平，且人工智能相關產品需求持續成長，將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

國巨*累計今年前三季稅後淨利168.83億元、年增7.9%，EPS為8.22元，毛利率35.8%。

