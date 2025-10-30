東元推ESCO一站式服務 綠電交易明年Q1啟動

東元昨參展台灣國際淨零永續展。左起為空調暨智慧生活事業群林建榮處長、副總陳恆偉、機電系統暨自動化事業群零碳機電系統發展處孫健榮處長。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）積極耕耘節能減碳商機，今年7月成立「能源技術服務事業部」，東元副總陳恆偉說明，此事業部提供碳盤查、設備、建置、維運與綠色金融合作的ESCO一站式能源技術服務；目前協助的綠色金融客戶約10數家，整體客戶則更多。

東元昨參展台灣國際淨零永續展，展示低碳永續服務與產品。陳恆偉指出，東元從設備製造商轉型為能源整合服務供應商，ESCO服務是客製化方案，協助企業永續轉型、也媒合綠色融資，降低資金壓力。

他表示，不含儲能與光電設備，單論每年節能設備工程的市場規模就有186億元，未來10年的年成長幅度超過10%，隨著淨零趨勢持續推進，大規模的案場也陸續增加，是重要的商機。

目前東元旗下有機電系統、智慧能源、智慧生活（空調家電）3大事業群，多以設備提供為業務核心，能源技術服務事業部則提供服務。陳恆偉說，東元的能源轉型專案平均可節能30至40%，不過國內中小型能源技術服務廠商很多，東元也希望聯手創造生態系。

針對業務進展，陳恆偉說明，目前能源技術服務事業部有10幾件綠色金融協助案正在推進，整體服務的案件則更多，規模小自數百萬，大至數千萬、甚至破億的大型案場都有，除電子業，也將推展到商辦、醫療等不同領域客戶，但因剛起步、尚無法透露業務目標。

此外，東元今年4月取得售電執照，東元機電系統暨自動化事業群零碳機電系統發展處處長孫健榮指出，目前鎖定2至3家大型企業，最快明年第1季開始送電，每家約有數千度需求，產業則以需求較高的電子業為主。

