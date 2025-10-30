太陽能廠拚海外 明年營運優於今年

元晶認為，大而美法案（OBBBA）很可能明年開始實施，現階段已有不少美國客戶上門洽談，有機會以太陽能電池銷售的方式，深度參與美國市場。（記者張慧雯攝）

海外營收占比拉高到逾5成

〔記者張慧雯／台北報導〕國內太陽能市場遭遇逆風，截至目前為止全年裝置量還不到800MW，模組廠、系統廠營收獲利下滑，包括茂迪（6244）、聯合再生（3576）、元晶（6443）、雲豹（6869）、泓德能源（6873）等紛紛衝刺海外業務，業者多表示，明年營收獲利都將優於今年，且海外營收占比將大幅拉高至5成以上。

茂迪︰日本訂單延續到明年

茂迪總經理葉正賢表示，今年6月爭取到日本大筆訂單，以屋頂型太陽能模組為主，訂單自今年開始直到明年，日本、歐洲、東南亞訂單穩定成長，預期第4季營收可望與第3季相當，預估海外營收占比達65-75%，全年營運審慎樂觀。

聯合再生能源執行長張為策日前也指出，多年來深耕美國、歐洲和東南亞市場，預計未來2-3年海外營收占比將提升至60%，穩定朝獲利的目標邁進。

元晶有機會深度參與美國市場

元晶認為，大而美法案（OBBBA）很可能明年開始實施，以「外國關切確實體（FEOC, Foreign Entity of Concern）」的名義對中系太陽能供應鏈全面封鎖，現階段已有不少美國客戶上門洽談，有機會以太陽能電池銷售的方式，深度參與美國市場；元晶分析，目前海外營收占比約3成多，明年隨著美國、日本等地出貨增加，海外銷售比重將持續提升，整體營運也將優於今年。

雲豹︰日本儲能 明年營運推力

至於系統廠方面，雲豹總經理趙書閔日前表示，日本多處儲能案場已陸續開工，日本儲能業務將成為明年營運重要推力，光是日本市場營收占比就高達10-15%；泓德能源總經理周仕昌也說，公司日本與澳洲儲能案場今年底商轉，預期2027年海外營收占比將逾55%；綠岩能源董事長葉孟恒則指出，公司積極衝刺海外市場，馬來西亞90MW水面型太陽光電案場明年第1季開工，泰國也建置700MW太陽光電案場，包含屋頂型和地面型案場，預期工程業務將是今年至明年上半年營運成長的主要動能。

