輝達確定落腳T17、T18 拚明年6月前簽約

輝達海外總部確定落腳北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。（資料照）

北市府將啟動都計變更 輕軌評估預計明年下半年送交部核定路網

〔記者何玉華、董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安昨在台北市議會報告明年度總預算時宣布，輝達海外總部確定落腳北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地，市府接下來會盡快和新壽合意解約，同時進行都市計畫變更等程序，預計明年六月底前可完成簽約。

另捷運局長鄭德發表示，已進行輕軌評估，預計明年下半年送交通部核定路網，解決地方憂心的交通問題；而T17、T18基地間的道路將取消，都發局長簡瑟芳說，將在合意解約取回地上權後啟動公開展覽，預計作業時間三個月。

盼輝達在台設窗口 方便後續作業

北市府昨中午由副市長李四川率相關局處與輝達視訊會議，李四川表示，輝達確認是T17、T18基地後，包括與新壽解約、都計變更等工作就要立刻開始，也希望輝達在台設一窗口，方便推動後續作業；李四川有信心地說，應會提早在明年六月前與輝達簽約。

對黃仁勳在美國GTC大會受訪說「知道市政府和擁有地上權的一方有討論，但不清楚耽擱的具體原因是什麼」。蔣萬安解釋，與輝達有保持密切聯繫，輝達管理階層很清楚狀況，黃仁勳可能不會了解到這麼多細節；也提到北市府與輝達視訊會議確定T17、T18，是在黃受訪後。

而在輝達確定進駐北士科後，地方也憂心交通問題，捷運局長鄭德發表示，規劃中的「社子／士林／北投區域輕軌」已在七月發包整體路網統籌規劃評估，希望明年下半年呈報中央核定優先路網；他說明，東西向受限社子島開發速度，因應北士科未來發展，擬將優先施作行經T17、T18方向的南北向，原規劃從承德路往重慶北路至大橋頭，可能因應西區發展再往南延伸至寧夏夜市，與民生汐止線串接。

小檔案》完整基地兩面環河 黃仁勳屬意

T17、T18基地位於台北市北投士林科技園區（北士科），與金仁寶得標、興建中的T16基地為一大街廓，4邊被承德路、福國路與磺溪、外雙溪包圍；前台北市長柯文哲任內於2019年10月首度進行地上權標租，尚未劃分成3塊地，多次流標。2021年分3塊地標租，地上權50年，未規範發展產業，2021年新壽以28億權利金得標T17、16億200萬元得標T18。

T17、T18兩面環河，是黃仁勳屬意的最主要原因；T17面積約2.28公頃、T18約1.6公頃，中間隔著1條15米計畫道路，市府將啟動都市計畫變更取消道路，讓T17、T18符合輝達想要的一完整基地。

（記者何玉華）

