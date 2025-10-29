盤勢分析》投機氛圍漸濃 追高宜慎

昨日台股加權指數開盤再次攻上2萬8千點大關，但逢高調節賣壓隨即出籠，終場加權指數下跌以2萬7949.11點作收。（中央社）

美國科技指數再創新高，帶動昨日台股加權指數開盤再次攻上2萬8千點大關，但逢高調節賣壓隨即出籠，終場加權指數下跌44.52點、以2萬7949.11點作收，成交量5556.64億元。

3大法人動向方面，外資昨賣超271.14億元、投信買超8.21億元、自營商買超25.34億元，合計賣超237.58億元；外資台指期淨空單昨增加3243口，累積外資台指期淨空單近2.75萬口。

元大投顧指出，近期資金明顯集中拉抬漲價題材股，從之前的銅箔、載板，到近期的記憶體、被動元件等類股都可看到熱錢湧入，不僅讓市場投機氣氛更加濃烈，也使得籌碼面漸趨凌亂。

不過，元大投顧也認為，近期利多題材確實不少，包括輝達GTC大會、川習會、Fed利率決策會議等，再加上微軟、谷歌、Meta、亞馬遜等4大雲端業者與蘋果等科技巨頭陸續公布財報，都有可能激勵美股與台股再創新高，短線上仍有偏多操作的獲利空間。

法人建議，短線對AI相關供應鏈不宜過度追高，盡量拉回整理後再行進場；非電子方面，塑化、營建、運動、航運等族群基期低且有轉機題材，可波段操作，至於能源與軍工受惠政策加持，可留意整理後轉強的切入點。（記者張慧雯）

