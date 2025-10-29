財經青紅燈》羽毛球與稀土

中國以稀土為武器已不是第一次。（路透）

由於羽毛供應緊縮，加上中國羽球人口激增，近年來中國羽毛球價格飆漲；而台灣羽毛球多從中國進口，連帶國內羽毛球也大漲，適逢海關近期更改羽毛球稅則稅號，不再適用ECFA關稅減讓，導致中國進口羽毛球雪上加霜，部分球友將漲價問題歸咎海關。事實上，羽毛球稅則稅號調整後，一般關稅由3.3%降至2.5%，但台灣羽毛球多仰賴中國進口，沒有免稅優惠後，進口成本不降反升，這就是過度依賴中國市場後果，小小的羽毛球如此，撼動全球供應鏈的稀土不也是如此？

目前稀土被廣泛應用於各種科技產品生產，從智慧手機、電腦硬碟、風機、LED燈、平板電視，到電動車電池、核磁共振掃描機、癌症治療等；還有戰機、飛彈、潛水艇、衛星、導航、雷達與聲納系統等國防方面。儘管稀土用量占比很低，但因科技產品等需求不斷成長，全球對稀土需求也持續上升，而中國稀土提煉掌握全球逾9成市占率，因此，面對美國總統川普的關稅政策，中國祭出稀土管制反擊，可說是預料之中，確實也達到一定的反制效果。

回顧歷史，中國以稀土為武器已不是第一次，2010年因釣魚台主權爭議，日本就被中國威脅停供稀土。為此，日本積極推動稀土供應多元化、技術創新及減量化，自中國進口稀土比重從當時的9成以上，逐步降至目前約58%。

誠然，稀土開採及提煉均非易事，涉及技術、環保等問題，但萬事起頭難，如果不邁開第一步，這個難題就永遠無法克服，中國隨時可以透過稀土管制對台灣供應鏈「鎖喉」。日本推動稀土供應多元化10年有成，台灣難道就一定做不到？面對中國如此強大的威脅，難道要把稀土供應全部押在中國？（鄭琪芳）

