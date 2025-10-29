書劍集》聯準會的降息節奏

今年聯準會（Fed）最後2次貨幣政策會議各降息1碼，幾乎沒有懸念。（路透資料照）

◎歐陽書劍

經過快3年，美國的政策利率終於將再跨進4%以下的目標區間；目前看來，今年聯準會（Fed）最後2次貨幣政策會議各降息1碼，幾乎沒有懸念。聯邦政府停擺，未使經濟脫軌，也應不會影響降息決策；今年底的政策利率下限，距離估計約為3%的中性利率，將只差0.5個百分點。

美國政府部分關門不是第1次，前次2018年底至2019年初，就是在川普第1次總統任內，歷經35天才恢復，但當時聯準會公開市場委員會（FOMC）會議剛好是在政府停擺之前及之後各召開1次，未直接受到衝擊。這2天的FOMC會議則在政府關門期間召開，美國2大政黨還在僵持中，使升降息決策少了部分經濟數據，多了不確定的干擾。

請繼續往下閱讀...

表面上看，政府停擺的衝擊愈來愈大，譬如：負責統計非農就業報告、消費者及生產者物價指數及勞動市場狀況等重要數據的勞工統計局（BLS）已宣布從2025年10月24日起不再更新網站，直到聯邦政府恢復運作為止。另一重要的統計機構美國人口普查局（Census Bureau）也宣布因為聯邦資金不足，部分資料不再更新，該局除負責人口普查，主要統計還擴及企業、貿易、房市、零售等多面向，包括經常被引用的房市、零售批發，以及商品與服務的進出口統計等。這些都被用來判斷經濟的走勢。

若僵局不迅速化解，因部分資料的調查要配合實際訪查，需要時間，FOMC在12月中的今年最後一次會議決策，可能面臨重要經濟統計資料從缺的窘境；不過，從決策依據及實務運作來看，Fed也並非如暗夜射飛鏢，不一定因此會失去準頭。

首先是貨幣政策完全發揮作用至少需要1至2年的時間，FOMC要考量的是未來的發展，並不以短期的過去資料為依據。以聯準會主要參考的個人消費支出（PCE）價格指數為例，通常是在當月底才公布前1個月的數據，FOMC的決策大都是在前1個月的PCE未公開前（雖然Fed可能有時會先取得數據）。

更重要的是Fed的財務相當獨立，依法由其持有的美債等利息收入因應支出，不像大多數聯邦政府部門仰賴國會同意撥款，因此在政府停擺期間，設有研究單位的Fed及各地區聯邦準備銀行，有能力繼續進行金融數據分析及經濟調查，挖掘景氣的榮枯。

或許最重要的是，因為未來本就無法準確預測，聯準會的每一次決策，早就像在迷霧中試圖清楚地劃出前路，猜測雖是免不了的，卻不至於突然調轉方向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法