熱門股》量價俱揚 光寶科盤中創天價

電源供應器廠光寶科（2301）受惠於輝達GTC大會帶動AI伺服器題材，加上市場預期今日法說會可望釋出利多消息，激勵昨日股價一度觸及194元，創下歷史新天價，終場收在188.5元，漲幅3.57%，成交量6萬7766張。

外資昨賣超光寶科5924張，由連2買轉賣；投信則買超1074張，為連2買；自營商買超2352張，為連6買，累計買超6756張。3大法人合計賣超2498張。

光寶科管理層從去年開始積極搶攻輝達先進機架式電源商機，目前已將產品導入廣達（2382）集團生產的GB300 NVL72 AI伺服器，提供最佳化的電源方案，確保系統在高密度運算下穩定運作。

光寶科看好與夥伴攜手合作，有助於客戶進行高效能運算與大型語言模型訓練，並支援多節點擴展，涵蓋從地端到雲端的運算需求，除了優化AI訓練流程，更強化推理效能，加速生成式AI、智慧代理與實體AI等新興應用的發展。（記者方韋傑）

