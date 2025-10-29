熱門股》Q4營運受期待 奇鋐站上1300元

輝達（NVIDIA）技術大會（GTC）登場，加上GB300伺服器第4季起出貨，散熱大廠奇鋐股價受激勵。（路透資料照）

輝達（NVIDIA）技術大會（GTC）登場，加上GB300伺服器第4季起出貨，帶動供應鏈股價、營運表現。散熱大廠奇鋐（3017）第4季營運表現備受期待，昨日股價跳空開高，一度觸及漲停1305元，終場上漲110元或9%，以1300元作收，寫下新天價，成交量1.3萬張。

奇鋐第3季受惠手機散熱產品拉貨、加上AI伺服器水冷需求維持強勁，帶動營運提升。展望第4季，除GB系列動能外，ASIC伺服器需求也持續增溫，下半年營運有望優於上半年。

請繼續往下閱讀...

昨日3大法人同步買超奇鋐，外資買超807張、為連3買，投信買超541張，自營商買超270張，合計買超1618張。法人預期，GB300伺服器將持續帶動零組件、組裝廠第4季營運，加上CSP（雲端服務供應商）建置腳步也不停，水冷需求長線不墜。（記者歐宇祥）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法