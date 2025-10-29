台積前資深副總羅唯仁 傳將掌英特爾研發

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁（右），9月中旬才獲副總統蕭美琴（左）頒發工研院院士榮譽。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁甫於7月底退休，迄今僅3個月，半導體業近期傳出75歲的他將前往台積電競爭對手英特爾（Intel）掌管研發；這是美中科技戰升溫、也是美國總統川普重返白宮，推動美國重返生產製造以來，半導體業傳出首樁台積電高階退休主管將赴英特爾任職的消息，震撼業界。

任職21年 熟悉研發與生產機密

據了解，台積電高層已掌握此消息，因羅唯仁任職台積電長達21年，歷任營運與研發高階職位，知悉內部諸多研發與生產機密資訊；英特爾在美國政府援助下，積極推動晶圓代工業務，是否會對台積電造成衝擊，甚至影響台灣半導體業，業界熱議。

退休僅3個月 應受競業條款限制

業界熟知羅唯仁的人士認為，羅早年就待過英特爾，領導風格甚受英特爾影響；到台積電後，掌管過營運與研發、落地生產前的提升良率等重要職務，退休前受到相當的禮遇，原台積電限定67歲退休，等於延後8年，顯見受到公司高層器重。但台積電與羅唯仁之間必定會簽競業禁止條款，英特爾是競爭對手，研判他短期應該不會再回英特爾。本報記者聯繫羅唯仁本人，未獲回應，無法證實傳聞是否屬實。

台灣英特爾表示，目前英特爾不回應市場傳聞，後續如有進一步更新動態，再行回應。台積電也未回應。

有業界人士認為，以羅唯仁過去在台積電的高位與權責，勢必掌握相當多機密資訊，若他刻意獲取機密資訊並帶往英特爾，勢必有利英特爾發展，相對不利台灣半導體業及台積電。也有人認為，羅唯仁是美國籍，競業禁止條款不一定有限制作用，且晶圓代工打的是團體戰，羅若掌研發是跟落地生產良率有關，能否指揮得動英特爾人馬，能否幫助英特爾提升量產技術與良率，有待觀察；另有人認為，也許英特爾欲運用台積電老臣的招牌，作為下一步分拆晶圓代工的考量。

台積電正往量產2奈米製程邁進，英特爾也已是台積電先進製程的主要客戶。但英特爾努力推動18A製程技術，業界認為，英特爾製程良率不理想，只能勉強生產一些自家產品，要找外部客戶相當不容易，在晶圓代工領域，難以跟台積電競爭，即使找羅唯仁去，也很難扭轉劣勢。

